ATP Masters Shanghai Auslosung: Zverev mit Alcaraz in einer Hälfte

Die Auslosung für das ATP-Masters-1000-Turnier in Shanghai ist da. Alexander Zverev wurde in die obere Hälfte zu Carlos Alcaraz gelost, Novak Djokovic in die untere zu Jannik Sinner.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 29.09.2025, 07:53 Uhr

© Getty Images Carlos Alcaraz und Alexander Zverev zuletzt beim Laver Cup in San Francisco

Es ist mittlerweile ja ein fast ungewohntes Bild, dass bei einem Turnier, an dem Carlos Alcaraz und Jannik Sinner gleichzeitig teilnehmen, nicht der Name des Spaniers ganz oben im Tableau vermerkt ist. In Shanghai aber führt Alcaraz die Setzliste an. Und könnte nach einem Freilos zum Auftakt gleich richtig gefordert werden. Es geht nämlich entweder gegen Learner Tien oder Miomir Kecmanovic. Möglicher Viertelfinalgegner ist Alex de Minaur.

Alexander Zverev könnte dann im Halbfinale warten. Die deutsche Nummer eins wurde also in die obere Hälfte des Rasters gelost, startet entweder gegen Mariano Navone oder einen Qualifikanten. Nach Papierform sollte es in der Runde der letzten acht gegen Lorenzo Musetti gehen.

Comeback von Ben Shelton

Etwas überraschend findet sich auch Ben Shelton wieder im Feld der Teilnehmer. Der US-Amerikaner, der sich bei den US Open am Schlagarm verletzt hatte, ist als Nummer sechs in dasselbe Viertel gelost worden wie Novak Djokovic. Der serbische Großmeister, Rekordsieger von Shanghai und im vergangenen Jahr im Finale an Jannik Sinner gescheitert, startet entweder gegen Marin Cilic oder Corentin Moutet.

Titelverteidiger Sinner wiederum wartet auf den Sieger des Matches zwischen Daniel Altmaier und einem Qualifikanten. Im Viertelfinale gäbe es gemäß der Setzliste ein Treffen mit Taylor Fritz. Der US-Amerikaner könnte wiederum zum Auftakt auf Stan Wawrinka treffen - wenn der Schweizer seine schwierige erste Runde gegen Fabian Marozsan gewinnt.

Sebastian Ofner hat für sein Comeback-Match Luca Nardi aus Italien zugeteilt bekommen. Der Steirer hat seit den US Open kein Match mehr bestritten.

Hier das Einzel-Tableau in Shanghai

