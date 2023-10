ATP Masters Shanghai: Der interwetten Favoriten-Check

Der herbstliche Asian-Swing wird mit dem 1000er in Shanghai abgeschlossen, wo erstmals seit zwei Jahren wieder auf der Tour gespielt wird. Zugleich wird im dritten Quartal auch der finale Sprint um die letzten Plätze für das Masters eingeläutet. Das ist auch ein Grund für die in Shanghai stets hohe Stardichte. Im aktuellen Check von interwetten gehen wir näher auf die Favoriten und deren Wettquoten auf den Turniersieg ein.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 06.10.2023, 18:21 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

© interwetten Die interwetten-Top-Quoten für das ATP-Masters-1000-Turnier in Shanghai

Top-Wettquoten für Alcaraz, Sinner und Medwedew

Geht man nach den Ergebnissen der vergangenen Wochen, sind drei Spieler ganz vorne mit dabei, wenn es um den Turniersieg in Shanghai geht: Carlos Alcaraz (Wettquote: 2.70), Daniil Medwedew (Wettquote: 4.70) und Jannick Sinner (Wettquote: 7.00). Die beiden letzteren bestritten erst vor kurzem ein hochklassiges Finale in Peking, wo sich der junge Italiener beeindruckend durchgesetzt hat. Weil Novak Djokovic in Shanghai der große Abwesende ist und sich noch eine Pause für seinen Wiedereinstieg auf die Tour gönnt, könnte Carlos Alcaraz wertvolle Punkte auf die Spitzenposition im Ranking gut machen und dem 36-jährigen Serben etwas näher rücken.

Aber auch der wiedererstarkte Alexander Zverev (Wettquote: 18.00) und der zuletzt famos aufspielende Australier Alex de Minaur (Wettquote: 22.00) möchten sowohl um den Titelgewinn als auch die Teilnahme am Masters noch ein Wörtchen mitreden. Beide könnten ihren erfolgreichen Saisonen noch die Krone aufsetzen.

Fritz, Ruud und Tiafoe unter Zugzwang

Noch spannender geht es im Rennen um die letzten Plätze für das Saisonfinale in Turin, an dem die besten acht Spieler der Saison teilnehmen, zu. Drei der acht Plätze sind erst vergeben und in den Händen von Djokovic, Alcaraz und Medwedew. Die besten Karten auf die nächsten Fahrkarten nach Turin haben Sinner, Rublev, Tsitsipas und Zverev. Danach wird die Luft jedoch etwas dünner und der Kampf um die Tickets härter. Hier sind möglichst viele Punkte für das Champions Race bzw. eventuell sogar ein Turniersieg für die Teilnahme essenziell. Taylor Fritz (Wettquote: 24.00), Casper Ruud (Wettquote: 37.00) und Frances Tiafoe (Wettquote: 45.00) sind deshalb zum Abschluss der Asientour mächtig unter Zugzwang.

Hochspannung in der Doppel-Konkurrenz

Oftmals bloß auf den Nebencourts unterwegs, aber mindestens genauso attraktiv zeigt sich die Doppeltour auch in Shanghai. Mit sämtlichen Top-Teams der Saison ist das Starterfeld im Fight um wichtige Weltranglistenpunkte hier ebenfalls außerordentlich gut besetzt. Allen voran gehen die Paarungen Dodig/Krajicek und Koolhof/Skupski , die aktuell die Spitzenpositionen der Rangliste innehaben, ins Turnier. Ebenso gute Chancen auf den Titel dürfen sich Ram/Salisbury und Bopanna/Ebden machen, die bislang eine tolle Saison gemeinsam spielen.

Aufgrund des Champion-Tiebreaks im dritten Satz sowie der Möglichkeit, als Einzelspieler ebenso im Doppelbewerb anzutreten, sind attraktives Tennis und Top-Wettquoten bei jedem Tennismatch der Doppel-Konkurrenz garantiert. Ein echtes Highlight für alle Freunde von Tennis-Sportwetten!