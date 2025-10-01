ATP Masters Shanghai: Hanfmann zieht in zweite Runde ein

Die deutschen Tennisprofis Daniel Altmaier und Yannick Hanfmann haben beim ATP-Masters in Shanghai die zweite Runde erreicht.

von SID/Redaktion

zuletzt bearbeitet: 01.10.2025, 16:20 Uhr

© Getty Images Yannick Hanfmann hat die zweite Runde bei dem ATP-1000-Turnier in Shanghai erreicht

Yannick Hanfmann steht in der zweiten Runde des ATP-1000-Turniers in Shanghai. Zum Auftakt traf der Davis-Cup-Spieler auf den Italiener Lorenzo Sonego. Nach einem ersten verlorenen Satz (2:6) sicherte sich der Karlsruher sein Ticket für die zweite Runde.

Mit seinem Sieg zog Hanfmann mit Daniel Altmaier gleich, der bereits heute Vormittag sein Weiterkommen besiegelte. Auf den Deutschen wartet bei dem mit 9,2 Millionen Dollar dotierten Masters nun ein besonderes Duell: Er trifft auf Wimbledonsieger Jannik Sinner, der als frisch gekürter Turniersieger von Peking nach Shanghai reist.

Der an Position drei gesetzte Alexander Zverev greift nach einem Freilos erst später ins Geschehen ein. Der Hamburger litt zuletzt unter Rückenbeschwerden und schied im Viertelfinale von Peking chancenlos gegen den Russen Daniil Medwedew aus.

Hier das Einzel-Tableau aus Peking