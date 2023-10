ATP Masters Shanghai: Korda mit dramatischem Sieg über Shelton im Halbfinale

Sebastian Korda ist mit einem 6:7 (10), 6:2 und 7:6 (6) gegen Ben Shelton in das Halbfinale des ATP-Masters-1000-Turniers in Shanghai eingezogen. Dort geht es gegen Hubert Hurkacz.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 12.10.2023, 15:57 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

© Getty Images Sebastian Korda steht erstmals im Halbfinale eines ATP-Masters-1000-Turniers

Das Duell der beiden jungen US-Amerikaner im Viertelfinale des ATP-Masters-1000-Turniers in Shanghai hat gehalten, was sich die Fans davon versprochen hatten. Denn bis zum Schluss boten Sebastian Korda und Ben Shelton den Fans auf den Rängen und jenen, die via TV oder Stream dabei waren, ein grandioses Match. Am Ende setzte sich der etwas ältere Korda mit 6:7 (10), 6:2 und 7:6 (6) durch.

In der Vorschlussrunde trifft Korda am Samstag auf Hubert Hurkacz. der Pole hatte im ersten Match des Tages den Überraschungsmann Fabian Maroszan ebenfalls in drei Sätzen bezwingen können.

Shelton holt im Tiebreak Rückstand auf

Der erste Satz zwischen Korda und Shelton verlief bis zum 5:5 ausgeglichen. Dann schaffte Shelton das erste Break, konnte aber nicht ausservieren. Nach einigem Hin und Her war es der Linkshänder, der sich den ersten Durchgang mit 12:10 im Tiebreak holte.

Aber Sebastian Korda war ab Beginn des zweiten Aktes der bessere Mann, führte nach dem gewonnenen zweiten auch im dritten Satz schnell mit einem Break. Ben Shelton kämpfte sich indes zurück - und musste sich nach einer Spielzeit von 2:54 Stunden dennoch knapp geschlagen geben. Nachdem er von 1:6 im Tebreak noch einmal auf 6:6 herangekommen war.

Hier das Einzel-Tableau in Shanghai