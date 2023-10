ATP Masters Shanghai live: Jan-Lennard Struff vs. Matteo Arnaldi im TV, Livestream und Liveticker

Jan-Lennard Struff trifft in der zweiten Runde des ATP-Masters-1000-Turniers in Shanghai auf Matteo Arnaldi. Das Match gibt es ab 06:30 Uhr live im TV und Livestream bei Sky und in unserem Matchtracker.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 07.10.2023, 10:31 Uhr

© Getty Images Jan-Lennard Struff trifft in Shanghai auf Matteo Arnaldi

Erste Begegnung zwischen Jan-Lennard Struff und Matteo Arnaldi. Und der deutsche Davis-Cup-Spieler wird gewarnt sein: Denn der 22-jährige Arnaldi ist einer der Aufsteiger des Jahres, hat sich in den ATP-Charts schon bis auf Position 42 vorgespielt.

Struff dagegen, aktuell Nummer 27, möchte an seine starken Leistungen aus dem frühjahr anschließen, wo er sensationell das Endspiel in Madrid erreicht hatte.

Struff gegen Arnaldi - hier gibt es einen Livestream

Das Match zwishen Jan-Lennard Struff und Matteo Arnalid gibt es ab 06:30 Uhr live im TV und Livestream bei Sky.

Hier das Einzel-Tableau in Shanghai