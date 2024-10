ATP Masters Shanghai: Nächster Titel - Jannik Sinner ist für Novak Djokovic eine Nummer zu groß

Der Weltranglisten-Erste Jannik Sinner holt sich im Endspiel gegen Novak Djokovic den Titel beim ATP-Masters-1000-Turnier in Shanghai.

von Stefan Bergmann

zuletzt bearbeitet: 13.10.2024, 12:46 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images

Hier der Live-Ticker der Partie zum Nachlesen.

Jannik Sinner hat das Finale beim ATP-Masters-1000-Turnier in Shanghai gewonnen und damit seinen dritten Titel bei einem ATP-Tour-Turnier der höchsten Kategorie in diesem Jahr. Nach 1:37 Stunden Spielzeit konnte sich der Südtiroler gegen den 24-fachen Grand-Slam-Champion Novak Djokovic mit 7:6 (4), 6:3 durchsetzen. Damit konnte Sinner auch im Head-to-head-Vergleich mit dem Serben auf 4:4 ausgleichen.

Den vierten Masters-Titel seiner Karriere konnte sich Sinner vorwiegend dadurch sichern, dass er in den wenigen entscheidenden Momenten das Heft in die Hand nahm. Obwohl der “Djoker” heftige Gegenwehr zeigte, war es dem jungen Mann aus Sexten mögich, in der Kurzentscheidung des ersten Satzes die Geschwindigkeit nochmals anzuziehen. Im zweiten Satz gelang ihm dann das erlösende Break zur 3:1-Führung.

Der 23-Jährige wird die Saison 2024, wie bereits länger gesichert, als klare Nummer eins im ATP-Ranking abschließen. Neben den drei Masters-Erfolgen, glückten Sinner auch Turniersiege bei den Australian und den US Open, sowie bei den beiden 500er-Events in Rotterdam und Halle/Westfalen. Djokovic muss hingegen noch ein wenig auf seinen 100. ATP-Tour-Titel warten, bislang hat der Südslawe noch bei keinem Turnier für das restliche Jahr 2024 fix genannt.

Das Einzel-Tableau in Shanghai.