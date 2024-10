ATP Masters Shanghai: Viertelfinale! Sinner gewinnt Frühschicht gegen Shelton

Jannik Sinner ist mit einem 6:4 und 7:6 (1) gegen Ben Shelton als erster Spieler in das Viertelfinale des ATP-Masters-1000-Turniers in Shanghai eingezogen. Dort trifft er entweder auf Daniil Medvedev oder Stefanos Tsitsipas.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 09.10.2024, 08:12 Uhr

© Getty Images Jannik Sinner in Shanghai

Vor gar nicht allzu langer Zeit, als die meisten ATP-Masters-1000-Turniere noch nicht künstlich in die Länge gezogen wurden, da gab es in schöner Regelmäßigkeit “Super Wednesdays”. Tage nämlich, an denen alle Achtelfinal-Partien auf einmal ausgetragen wurden. Nun hat das eher bescheidene Wetter der letzten Tage in Shanghai dafür gesorgt, dass die Tennisfans am heutigen Mittwoch wieder in den Genuss der vollen Ladung Tennis kommen.

Und den Auftakt haben dabei Jannik Sinner und Ben Shelton gemacht. Parallel zu Daniil Medvedev und Stefanos Tsitsipas übrigens. Was insofern sinnvoll ist, als dass sich die Sieger dieser beiden Matches im Viertelfinale treffen.

Sinner effizient, Shelton lässt Chancen liegen

Shelton hatte Sinner im vergangenen Jahr in Shanghai im Tiebreak des dritten Satzes besiegt, Sinner konnte sich ein paar Tage später in Wien revanchieren. Die beiden Partien in dieser Saison in Indian Wells und Wimbledon gingen ebenfalls an den Weltranglisten-Ersten.

Am Mittwoch erwies sich Sinner zunächst als der effizientere Spieler. Während Ben Shelton seine beiden Breakbälle im ersten Satz nämlich nicht nutzen konnte, schlug Jannik Sinner gnadenlos zu. Und blieb auch im zweiten Satz stabil: Da schaffte es der Amerikaner nicht, beim Stand von 4:3 aus einem 0:40 bei Aufschlag Sinner Kapital zu schlagen. Schon im Servicegame davor hatte Shelton zwei Breakchancen nicht verwerten können.

Und so kam es dann, wie es kommen musste: es ging ins Tiebreak. Und da konnte sich Jannik Sinner souverän mit 7:1 behaupten. Stefanos Tsitsipas und Daniil Medvedev waren zu diesem Zeitpunkt noch nicht ganz so weit.

