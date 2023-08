ATP Masters Toronto: Alcaraz gewinnt Thriller, Murray muss rausziehen

Während Carlos Alcaraz mit einem Drei-Satz-Erfolg gegen Hubert Hurkacz in das Viertelfinale des ATP-Masters-1000-Turniers in Toronto eingezogen ist, konnte Andy Murray zu seinem Match gegen Jannik Sinner nicht antreten.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 11.08.2023, 07:19 Uhr

© Getty Images Carlos Alcaraz darf sich in Toronto auch selbst applaudieren

Das war knapp für die Nummer eins der Welt! Aber es spricht für die große Klasse von Carlos Alcaraz, dass er eben auch die knappen Matches gewinnt. So wie jetzt im Achtelfinale des ATP-Masters-1000-Turniers in Toronto gegen Hubert Hurkacz. Alcaraz setzte sich gegen den Polen nach hartem Kampf mit 3:6, 7:6 (2) und 7:6 (3) durch und trifft in der Runde der letzten acht auf Tommy Paul, der beim 6:3 und 6:2 gegen Marcos Giron keine Probleme hatte.

Alcaraz führte im Match gegen Hurkacz im dritten Satz schon mit zwei Breaks und 5:2, ließ seinen Gegner aber noch einmal zurück ins Match. Im Tiebreak sorgte der Schützling von Juan Carlos Ferrero aber für klare Verhältnisse.

Das zweite Viertelfinale der oberen Tableau-Hälfte bestreiten Gael Monfils und Jannik Sinner. Monfils zeigte nach seinem Erfolg gegen Stefanos Tsitsipas die nächste starke Leistung, schlug Aleksandar Vukic mit 6:4 und 6:4. Sinner kam kampflos weiter: Gegner Andy Murray konnte wegen Bauchmuskel-Beschwerden zum Match gegen den Südtiroler nicht antreten.

Medvedev mit starker Leistung

Bereits am Nachmittag hatte Daniil Medvedev mit einem ungefährdeten 6:4 und 6:4 gegen Lorenzo Musetti seine Anwartschaft auf den Titel in Kanada angemeldet. Medvedev spielt heute gegen Alex de Minaur, der sich gegen Taylor Fritz nach großem Comeback im ersten Satz mit 7:6 (7), 4:6 und 6:1 behaupten konnte.

Schließlich treffen noch Mackenzie McDonald und Alejandro Davidovich Fokina im Viertelfinale aufeinander.

Hier das Einzel-Tableau in Toronto