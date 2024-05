ATP-Masters Rom: Paul fegt Titelverteidiger Medvedev vom Court

Mit einer konsequenten Leistung besiegte der US-Amerikaner Tommy Paul im Achtelfinale des ATP-1000er-Events in Rom den Titelverteidiger Daniil Medvedev glatt in zwei Sätzen.

von Dietmar Kaspar

zuletzt bearbeitet: 14.05.2024, 20:17 Uhr

© Getty Images Überraschend deutlich entthronte Tommy Paul den Titelverteidiger Daniil Medvedev in Rom.

Vor dem heutigen Achtelfinale beim ATP-Masters-Turnier in Tom konnte der Weltranglisten-2. Daniil Medvedev gegen den US-Amerikaner Tommy Paul mit drei Siegen aus den drei bisherigen Begegnungen eine makellose Bilanz vorweisen.

Zu Beginn der Partie suchten beide Spieler ihren Rhythmus bei eigenem Aufschlag und mussten je ihr erstes Service-Game abgeben. Im Anschluss wurde der 26-jährige Paul wesentlich schneller fündig, und war mit seiner Taktik, möglichst nahe an der Grundlinie zu agieren wesentlich erfolgreicher. Ab dem Stand von 1:1 im ersten Durchgang übernahm er die Kontrolle im Satz und entschied diesen ohne weiteren Spielverlust für sich.

Im zweiten Akt wechselte das Momentum zu Beginn mehrfach. Nach einer schnellen 2:0-Führung musste der etwas schwerfällig wirkende Medvedev die nächsten vier Spiele abgeben. Danach fand der Russe noch einmal etwas besser in die Partie, dennoch servierte Paul, ohne eine weitere Break-Chance zuzulassen, den 6:1, 6:4-Erfolg nach 73 Minuten aus.

Im On-Cour-Interview kommentierte der Weltranglisten-16.: „Ich bin natürlich sehr glücklich über den Sieg. In beiden Sätzen bin ich erst etwas langsam gestartet, danach habe ich jeweils richtig gutes Tennis gespielt.“

Hurkacz ringt Baez nieder

Im Viertelfinale sieht sich der an Nr. 14 geführte Paul dem an Position 7 gesetzten Hubert Hurkacz gegenüber, der sich in einem Krimi nach 2:40 Stunden gegen die Nr. 17 des Turniers, Sebastian Baez aus Argentinien, mit 5:7, 7:6 (4), 6:4 durchsetzen konnte.

Tsitsipas führt De Minaur vor

Eine von Beginn an dominante Leistung zeigte der an Nr. 6 gesetzte Stefanos Tsitsipas in seiner Achtelfinal-Partie gegen den auf Position 9 geführten Australier Alex de Minaur. Nach einer schnellen 3:0-Führung gab der Grieche im ersten Durchgang nur ein Spiel ab. Auch im zweiten Satz stellte der 25-jährige Tsitsipas ab dem Stand von 1:1 nach vier Spielgewinnen in Folge die Weichen auf Sieg. Nach exakt einer Stunde fixierte der Weltranglisten-8. den 6:1, 6:2-Erfolg und trifft in der Runde der letzten Acht auf den an Nr. 21 gesetzten Chilenen Nicolas Jarry, der sich mit 7:5, 6:3 gegen den Qualifikanten Alexandre Muller aus Frankreich behaupten konnte. Für Tsitsipas war es der elfte Erfolg gegen De Minaur in der zwölften Auseinandersetzung.

