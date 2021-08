ATP Masters Toronto: Daniil Medvedev vs John Isner live im TV, Livestream und Liveticker

Daniil Medvedev (ATP-Nr. 2) trifft im zweiten Halbfinale beim ATP-Masters-Turnier in Toronto auf John Isner (ATP-Nr. 30) - ab 2 Uhr MESZ live im TV und Livestream auf Sky sowie im Matchtracker bei uns!

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 14.08.2021, 10:01 Uhr

© Getty Images Daniil Medvedev, John Isner

Medvedev musste vor allem im Viertelfinale gegen Hubert Hurkacz arg kämpfen, Isner hingegen ließ gegen Gael Monfils nur wenig zu - ohnehin kommt er mit einem Sieg in Atlanta mit viel Selbstvertrauen an. Ob das reicht?

Im direkten Vergleich führt Medvedev mit 1:0 - beim ATP Cup 2020 siegte er gegen Isner glatt mit 6:3, 6:1.

Wo kommt Medvedev gegen Isner?

Das zweite Halbfinale in Toronto zwischen Medvedev und Isner ist in der Nacht zum Sonntag ab 2 Uhr MESZ angesetzt. Sky überträgt live im TV und via Livestream, im Matchtracker seid ihr bei uns dabei!