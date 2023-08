ATP Masters Toronto: Jannik Sinner stürmt ins Finale

Jannik Sinner ist mit einem glatten Zwei-Satz-Erfolg gegen Tommy Paul in das Endspiel des ATP-Masters-1000-Turniers in Toronto eingezogen. Dort geht es heute (ab 22 Uhr live im TV und Livestream bei Sky und in unserem Liveticker) gegen Alex de Minaur.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 13.08.2023, 07:18 Uhr

© Getty Images Jannik Sinner steht kurz vor seinem größten Karriere-Erfolg

Wird im dritten Versuch endlich alles gut für Jannik Sinner? Bislang konnte der Südtiroler zwei Mal das Endspiel eines ATP-Masters-1000-Turniers erreichen, jeweils in Miami. Aber dort setzte es 2021 gegen Hubert Hurkacz und vor wenigen Wochen gegen Daniil Medvedev jeweils eine Niederlage. Die Vorzeichen vor dem heutigen Endspiel gegen Alex de Minaur stehen besser: Sinner hat alle vier bisherigen Matches gegen den Australier für sich entscheiden können.

Die Vorschlussrunde gegen Tommy Paul gestaltete Sinner mit 6:4 und 6:4 jedenfalls souverän. Dabei hatte der US-Amerikaner in der Runde davor noch Turnierfavorit Carlos Alcaraz besiegt. Sinner wehrte bei seinem Sieg acht von elf Breakbällen seines Gegners ab, registrierte damit seinen 40. Match-Erfolg der Saison. Im Race to Turin, der Jahreswertung der ATP, überholte der 21-Jährige damit bereits Andrey Rublev und Stefanos Tsitsipas und liegt auf Position vier. Mit aktuell 3.775 Punkten darf Jannik Sinner schon fix mit seinem Auftritt beim Saisonfinale planen.

Krawietz und Pütz scheitern

Während Sinner also schon Erfahrungen mit 1000er-Endspielen hat, steht Alex de Minaur eine Premiere bevor. Der Australier verzichtete am Samstag nach seinen knappen Matches gegen Taylor Fritz und Daniil Medvedev auf das ganz große Drama, schlug Alejandro Davidovich Fokina mit 6:1 und 6:3.

Im Doppel ist der Lauf von Kevin Krawietz und Tim Pütz zu seinem Ende gekommen. Die Hamburg-Champions unterlagen im Halbfinale Rajeev Ram und Joe Salisbury mit 4:6 und 4:6. Ram/Salisbury treffen heute im Endspiel auf Jean-ulien Rojer und Marcelo Arevalo, die French-Open-Champions von 2022.

Hier das Einzel-Tableau in Toronto