ATP-Masters Toronto: Khachanov folgt Zverev ins Halbfinale

Karen Khachanov hat das zweite Viertelfinale beim ATP-Masters-1000-Turnier in Toronto gegen Alex Michelsen mit 6:4 und 7:6 (3) gewonnen und spielt nun gegen Alexander Zverev.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 05.08.2025, 08:09 Uhr

© Getty Images Karen Khachanov hat gegen Alexander Zverev keine gute Bilanz

Es ist nicht gut losgegangen für Karen Khachanov im zweiten Viertelfinale des ATP-Masters-1000-Turniers in Toronto. Der Russe gab gleich sein erstes Aufschlagspiel ab, kämpfte sich dann aber zurück in die Partie gegen Alex Michelsen. Und gewann am Ende mit 6:4 und 7:6 (3).

Damit trifft Khachanov nun am Mittwoch (Ortszeit) in Toronto auf Alexander Zverev. In der Bilanz steht es 5:2 für Zverev, den letzten Sieg für Khachanov gab es tatsächlich beim kanadischen Masters, allerdings in Montreal und schon im Jahr 2019. Zverev geht somit als Favorit in die Begegnung - zumal er gegen Titelverteidiger Alexei Popyrin beim 6:7 (8), 6:4 und 6:3 eine gute Leistung ablieferte.

Die beiden Viertelfinal-Matches der unteren Hälfte gehen heute über die Bühne. Zunächst trifft Taylor Fritz auf Andrey Rublev, danach bekommt es Ben Shelton mit Washington-Champion Alex de Minaur zu tun.

Hier das Einzel-Tableau in Toronto