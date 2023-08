ATP-Masters Toronto live: Lorenzo Musetti vs. Daniil Medvedev im TV, Livestream und Liveticker

Lorenzo Musetti bekommt es heute im Achtelfinale des ATP-Masters-1000-Turniers in Toronto auf Daniil Medvedev. Das Match gibt es als zweite Partie nach 18:30 Uhr MESZ live bei Sky, im Livestream bei TennisTV und in unserem Liveticker.

von Stefan Bergmann

zuletzt bearbeitet: 10.08.2023, 15:30 Uhr

© Getty Images Lorenzo Musetti und Daniil Medvedev treffen am Donnerstag im Achtelfinale von Toronto aufeinander

Während Daniil Medvedev beim ATP-Masters-1000-Turnier in Toronto dank einem Freilos in der ersten Runde erst zwei Sätze (gegen den Qualifikanten Matteo Arnaldi) in den Beinen hat, musste Lorenzo Musetti nach einem Zweisatz-Auftaktsieg über Yoshihito Nishioka in der zweiten Runde gegen Thanasi Kokkinakis aus Australien über die volle Distanz gehen.

Das Match zwischen der Nummer 19 und der Nummer drei des ATP-Rankings ist eine Premiere. Auf ATP-Tour-Level sind die beiden noch nie gegeneinander angetreten.

Musetti vs. Medvedev - Hier gibt es einen Livestream

Das Match zwischen Lorenzo Musetti und Daniil Medvedev gibt es ab ca. 20:00 Uhr live bei Sky und im Livestream bei TennisTV.

