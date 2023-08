ATP-Masters Toronto live: Alexander Zverev vs. Tallon Griekspoor im TV, Livestream und Liveticker

Alexander Zverev trifft heute zum Auftakt des ATP-Masters-1000-Turniers in Toronto auf Tallon Griekspoor. Das Match gibt es als zweite Partie nach 18:30 Uhr MESZ (nicht vor 20:00) live bei Sky, im Livestream bei TennisTV und in unserem Liveticker.

von Stefan Bergmann

zuletzt bearbeitet: 08.08.2023, 15:18 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

tennisnet.com Live Ticker [Aktualisieren]

© Getty Images Alexander Zverev misst sich zum Auftakt in Toronto mit dem Niederländer Tallon Griekspoor

Alexander Zverev kommt mit dem Selbstvertrauen des Turniersiegs in seiner Heimatstadt Hamburg zu den Canadian Open 2023 in Toronto. Die Frage ist aber auch, wie schnell sich der Weltranglisten-16. auf die US-amerikanischen Hartplätze umstellen kann. Denn sein Auftaktgegner Tallon Griekspoor stand vor zwei Tagen noch im Endspiel des 500er-Events in Washington, D.C., hat also schon genug Training und Selbstsicherheit auf dem Belag.

Im Head-to-head der beiden steht es derzeit ausgeglichen 1:1. Die letzte Partie holte sich der Niederländer bei seinem Heimturnier in Rotterdam zu Beginn der Saison.

Zverev vs. Griekspoor - Hier gibt es einen Livestream

Das Match zwischen Alexander Zverev und Tallon Griekspoor gibt es ab ca. 20:00 Uhr live bei Sky und im Livestream bei TennisTV.

Hier das Einzel-Tableau aus Toronto