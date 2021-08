ATP Masters Toronto: Medvedev locker weiter, Hurkacz und Bautista Agut kämpfen sich durch

Daniil Medvedev steht beim ATP-Masters-1000-Turnier in Toronto nach einem Zweisatzerfolg über James Duckworth im Viertelfinale. In diesem trifft er auf Hubert Hurkacz. Der Pole musste in seiner Achtelfinalpartie wie auch Roberto Bautista Agut aber hart für den Erfolg arbeiten.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 13.08.2021, 08:15 Uhr

© Getty Images Daniil Medvedev steht in Toronto im Viertelfinale

Topfavorit Daniil Medvedev ist in Toronto weiterhin auf Kurs. Nach seiner umkämpften Auftaktpartie gegen Alexander Bublik hatte der Russe im Achtelfinale gegen James Duckworth deutlich leichteres Spiel: Gerade einmal 68 Minuten benötigte der Weltranglistenzweite, um den 6:2 und 6:4-Erfolg zu fixieren.

Im Viertelfinale bekommt es Medvedev nun mit Hubert Hurkacz zu tun. Der Wimbledon-Halbfinalist setzte sich gegen Nikoloz Basilashvili mit 6:7 (7), 6:4 und 6:4 durch. Noch härter kämpfen musste Roberto Bautista Agut, der gegen Diego Schwartzman drei Matchbälle abwehrte und letztlich mit 6:3, 3:6 und 7:5 siegte. Der Spanier trifft in der Runde der letzten Acht auf Reilly Opelka, der seinerseits gegen Lloyd Harris mit 4:6, 7:6 (6) und 7:6 (4) gewann.

Zudem steht in Kanada auch Gael Monfils im Viertelfinale. Der Franzose schlug Frances Tiafoe mit 6:1 und 7:6 (2) und gewann erstmals seit 18 Monaten zwei Matches hintereinander. Er spielt im Viertelfinale nun gegen John Isner, der Andrey Rublev etwas überraschend aus dem Turnier nahm.

Schon früh am Donnerstag hatten zudem auch Stefanos Tsitsipas und Casper Ruud ihr Ticket für die Runde der letzten Acht gelöst.

