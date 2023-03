ATP: Maxime Cressy hat einen Rekord, den niemand will

Wenn es um zwei aufeinanderfolgende Aufschlagfehler geht, macht dem US-Amerikaner Maxime Cressy niemand etwas vor.

von Stefan Bergmann

zuletzt bearbeitet: 05.03.2023, 09:41 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

© Getty Images Maxime Cressy beim Aufschlag - ein zweischneidiges Schwert

Der französischstämmige US-Amerikaner Maxime Cressy hat auf den Tenniscourts dieser Welt einiges zu bieten. Denn nur wenige Spieler im ATP-Ranking setzen so oft auf ein agressives Serve-and-Volley-Spiel wie der 25-Jährige aus Paris. Die Matches des spätberufenen Profis - Cressy stieg erst mit 21 Jahren bei der ATP-Tour ein - sind dabei ab und an wahre Hingucker, bisweilen allerdings auch auf eher bescheidenem Niveau.

Besonders bei der Ballwechseleröffnung legt der Newport-Sieger des Vorjahres oftmals alles in die Waagschale. Volles Risiko bei erstem und zweitem Aufschlag gehört bei Cressy einfach dazu. Und wer viel riskiert kann viel gewinnen, aber auch viel verlieren. Jedenfalls hat das (über-)couragierte Servieren dem Weltranglisten-36. einen neuen Rekord eingebracht - eine Bestmarke allerdings, um die sich mit Sicherheit kein Tennisprofi reißen wird.

11 Doppelfehler pro Partie

Cressy steht seit seiner Erstrunden-Niederlage beim ATP-World-Tour-500-Turnier in Dubai an der Spitze der Spieler, die in einem Match auf zwei Gewinnsätze die meisten Doppelfehler fabrizierten. Unheimliche 25-mal setzte der Fast-Zwei-Meter-Mann gegen Félix Auger-Aliassime zwei Aufschläge in Folge ins Aus. Zwar hatte Cressy die zweifelhafte Top-Position auch schon vorher inne (23 Doppelfehler in Melbourne 2021), damals allerdings noch ex aequo mit dem Argentinier Federico Coria (23 Doppelfehler in Monte Carlo 2006).

Das diese Aufschlagmiseren des US-Amerikaners keine alleinigen Negativ-Ausreißer sind beweist eine weitere Statistik, wonach Cressy seit Beginn der Saison 2023 pro Match im Schnitt elf Doppelfehler servierte. Man könnte meinen, man kann es auch übertreiben mit dem Risiko...