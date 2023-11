ATP Metz: Ex-Bresnik-Schützling Shevchenko überrascht gegen Khachanov

Alexander Shevchenko hat beim ATP-Tour-250-Turnier in Metz mit einem überraschenden Zwei-Satz-Erfolg gegen Karen Khachanov das Halbfinale erreicht.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 09.11.2023, 16:15 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

© Getty Images Alexander Shevchenko steht erstmals im Halbfinale eines ATP-Turniers

Beim ATP-Tour-250-Turnier in Metz ist in diesem Jahr wirklich alles möglich: Nachdem die Nummer eins Alexander Bublik gestern nach einem vergebenen Matchball an Fabio Fognini gescheitert war, und die Nummer zwei Alex de Minaur spät zurückgezogen hat, musste sich am Donnerstag im Viertelfinale nun auch die Nummer drei geschlagen geben: Denn Karen Khachanov verlor gegen seinen russischen Landsmann Alexander Shevchenko mit 4:6 und 4:6. Shevchenko, der sein Tennis-Handwerk bei Starcoach Günter Bresnik gelernt hat und von diesem bis Mitte 2023 betreut wurde, trifft morgen im Halbfinale entweder auf Pierre-Hugues Herbert oder Luca van Assche. In jedem Fall also auf einen Lokalmatador.

In der oberen Hälfte des Tableaus kommt es heute noch zum rein italienischen Duell zwischen Fabio Fognini und Lorenzo Sonego.Und Ugo Humbert, der im Achtelfinale Dominic Thiem in drei engen Sätzen geschlagen hat, spielt gegen Harold Mayot.

Hier das Einzel-Tableau in Metz