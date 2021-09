ATP Metz: Hubert Hurkacz nimmt Andy Murray raus

Beim ATP-World-Tour-250-Turnier in Metz setzte sich Hubert Hurkacz gegen Altmeister Andy Murray in zwei Sätzen durch und ist damit der nächste Gegner von Peter Gojowczyk.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 24.09.2021, 20:50 Uhr

© Getty Images Hubert Hurkacz bekommt es im Semifinale von Metz mit dem Deutschen Peter Gojowczyk zu tun.

Mit Hubert Hurkacz hat sich die Nummer eins des ATP-World-Tour-250-Events in Metz im Viertelfinale gegen den zweifachen Olympia-Goldmedaillengewinner Andy Murray durchgesetzt. Der Pole siegte nach 1:50 Stunden Spielzeit mit 7:6 (4), 6:3 und erhöhte in direkten Duellen mit dem Schotten auf 2:0. Es ist die vierte Semifinalteilnahme des aktuell Weltranglisten-13. in dieser Saison. Nun wartet in der Runde der letzten Vier der Deutsche Peter Gojowczyk, der sich von der Qualifikation bis in die Vorschlussrunde spielen konnte.

Hurkacz vor Gojowczyk gewarnt

„Andy ist ein unglaublicher Wettkämpfer, er hat so viel in seiner Karriere erreicht“, sagte Hurkacz nach dem Sieg beim On-Court-Interview. „Er kehrt gerade von einer heftigen Verletzung zurück und spielt auf einem sehr hohen Niveau, er ist erstaunlich und man kann von seinen Ergebnissen nur inspiriert werden.“ Vor dem Duell mit „Gojo“ zeigt sich der 24-Jährige aus Wroclaw durchaus gewarnt: „Die letzten Ergebnisse von ihm waren richtig gut, er hat sich deutlich verbessert, es wird also ein interessantes Match.“

Ebenfalls im Halbfinale steht Publikumsliebling Gael Monfils. Der in Nordfrankreich an drei gereihte Lokalmatador besiegte den Georgier Nikoloz Basilashvili 6:3, 6:3. Der Sieger von 2009 bekommt es am Samstag entweder mit dem zweitgesetzten Spanier Pablo Carreno Busta oder dem Dänen Holger Vitus Nodskov Rune zu tun.

