ATP Metz: Letzte Punkteschlacht vor den ATP-Finals ist angerichtet

Beim ATP-World-Tour-250-Turnier in Metz treten mit Andrey Rublev, Casper Ruud, Grigor Dimitrov und Holger Rune gleich mehrere Top-Stars an.

von Stefan Bergmann

zuletzt bearbeitet: 02.11.2024, 11:53 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images

Die Moselle Open in Metz bieten als ATP-Tour-250-Event den Spielern der Tour eine letzte Chance, wichtige Punkte für die Qualifikation zu den ATP Finals in Turin zu sammeln. Und auch wenn es so aussieht, dass Novak Djokovic seine Saison 2024 bereits für beendet erklärt hat, kann man beim 24-fachen Grand-Slam-Champion auch nicht immer auf ganz sicher gehen - die eine oder andere Überraschung hatte der Serbe in seiner langen und erfolgreichen Karriere ja doch immer wieder in petto.

Der Russe Andrey Rublev, die Nummer eins des Turniers, hat in der ersten Runde ein Freilos, ebenso wie die weiteren Topgesetzten Casper Ruud, Grigor Dimitrov und Holger Rune, nicht selten Usus bei den kleineren ATP-Tour-Events. Würde alles nach Plan laufen, träfen im Halbfinale Rublev und Dimitrov aufeinander, Rune und Ruud würden sich zu einem skandinavischen Duell verabreden.

Alex de Minaur in Belgrad verpflichtet

Doch auch der restliche Turnierbaum hat einiges zu bieten. Der Franzose Ugo Humbert, Titelverteidiger und Nummer fünf der Setzliste, der aktuell in Paris-Bercy noch um ein Final-Ticket ringt, trifft in einem rein französischen Duell auf Hugo Gaston. Zudem können sich die Fans in Metz auf einen allerletzten Auftritt von Richard Gasquet freuen. Der Ex-Weltranglisten-Siebente trifft in der ersten Runde auf den Brasilianer Thiago Monteiro.

Aus deutscher Sicht ist das Duell des siebtgesetzten Jan-Lennard Struff interessant, der auf Alexander Shevchenko aus Kasachstan treffen wird. Sollte der Warsteiner erfolgreich sein, würde im Achtelfinale entweder Sumit Nagal (Indien) oder Hausherr Corentin Moutet warten.

In Belgrad findet parallel dazu ebenfalls ein ATP-Tour-250-Event statt, bei dem Topfavorit Alex de Minaur auf Punktejagd geht. Nach einem Freilos in Runde eins könnte ein Duell mit dem Schweizer Urgestein Stan Wawrinka warten. Deutschland wird in der serbischen Hauptstadt von Daniel Altmaier vertreten, der gegen den achtgesetzten Italiener Luciano Darderi eröffnen wird.

Hier das Einzel-Tableau in Metz.

Hier das Einzel-Tableau in Belgrad.