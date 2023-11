ATP Metz live: Dominic Thiem vs. Matteo Martineau im TV, Livestream und Liveticker

Dominic Thiemtrifft in der ersten Runde des ATP-World-Tour-250-Events in Metz auf Matteo Martineau. Das Match gibt es ab ca. 15:30 Uhr live im TV und Livestream bei Sky sowie in unserem Liveticker.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 05.11.2023, 18:34 Uhr

© GEPA pictures Dominic Thiem trifft in der ersten Runde von Metz auf den französischen Lucky Loser Matteo Martineau

Dominic Thiem hat sich in der vergangenen Woche beim ATP-Masters-1000-Turnier in Paris-Bercy wacker durch die Qualifikation gekämpft und musste in der zweiten Runde des Hauptwettbewerbs gegen den Dänen Holger Rune die Segel streichen. Bei seinem letzten ATP-Tour-Auftritt 2023 in Metz bekommt es der Niederösterreicher zum Auftakt mit dem fränzösischen Lucky Loser Matteo Martineau zu tun. Offizielles Duell gab es zwischen den beiden Kontrahenten noch keines.

Thiem vs. Martineau - hier gibt es einen Livestream

Das Match zwischen Dominic Thiem und Matteo Martineau gibt es ab ca. 15:30 Uhr live im TV und Livestream bei Sky sowie in unserem Ticker.

Hier das Einzel-Tableau in Metz.