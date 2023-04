ATP Miami Finale: Daniil Medvedev vs Jannik Sinner im TV, Livestream und Liveticker

Daniil Medvedev (ATP-Nr. 5) und Jannik Sinner (ATP-Nr. 11) bestreiten das Finale des Masters-Turniers in Miami. Ab 19 Uhr live im TV und Livestream auf Sky und WOW und im Liveticker bei uns!

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 02.04.2023, 13:18 Uhr

Daniil Medvedev, Jannik Sinner

Daniil Medvedev im Finale? Ist gar keine so große Überraschung. Denn "Meddy" ist in absoluter Form zurzeit, mit Siegen zuletzt in Rotterdam, Doha, Dubai und dem Finale in Indian Wells. Ohnehin ist er der Spezialist auf Hartplatz, vor allem in Abwesenheit von Novak Djokovic, er hat mit dem Finaleinzug in Miami seine letzte Lücke in Sachen Finals bei den ganz großen Hartplatzturnieren dieser Welt geschlossen.

23 Siege in den letzten 24 Matches stehen bei ihm also zubuche, nach einem eher durchwachsenen Saisonbeginn in Australien. Medvedev, der Statistik-Fan, hatte natürlich direkt seine 2019er-Zahlen parat. Da habe er sechs Finals in Serie geschafft, "es ist bitter, dass jetzt die Sandsaison folgt, aber ich werde es versuchen", spielte der Sandplatz-Nichtliebhaber auf eine Fortführung an.

Dank des doch überraschenden Siegs von Jannik Sinner gegen Carlos Alcaraz kommt es nun nicht zur Neuauflage des Indian-Wells-Finals - gut für Medvedev, wie es scheint.

H2H: Medvedev vs Sinner 5:0

Der nämlich führt im direkten Vergleich gegen den Südtiroler mit starken 5 Siegen bei 0 Niederlagen. Zuletzt standen die beiden sich im Finale von Rotterdam gegenüber, 5:7, 6:2, 6:2 hieß es da für "Meddy", der seine Siegesserie mit dem Finaltriumph quasi einläutete.

"Es wird ein ganz anderes Spiel", blickte Sinner auf das Finale voraus im Vergleich zum Alcaraz-Match. "Ich habe Daniil noch nie geschlagen, wir haben ein Finale in Rotterdam gegeneinander gespielt, da habe ich einen Satz gewinnen können. Wir hatten ein paar Matches, die über drei Sätze gingen", so Sinner. "Ich muss ein paar Änderungen vornehmen, das Spiel auch etwas abwechseln. Dann sehen wir weiter."

Wo kommt Medvedev gegen Sinner?

Stichwort sehen: Das könnt ihr auch, das Miami-Finale kommt ab 19 Uhr MEZ live im TV und Livestream auf Sky und WOW.