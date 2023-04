Zu zäh für Sinner: Medvedev triumphiert in Miami

Er zeigt sich 2023 weiter in beeindruckender Form: Daniil Medvedev gewinnt das Masters in Miami mit 7:5, 6:3 im Finale gegen einen müden Jannik Sinner und fährt damit voller Selbstvertrauen auf die europäische Sandplatz-Tour, die er allerdings so rein gar nicht mag.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 02.04.2023, 21:17 Uhr

Es war nicht das erhoffte große Finale. Dafür hatten beide Spieler anscheinend zu viel Kraft in den Runden zuvor gelassen: Mit 7:5 und 6:3 gewinnt Daniil Medvedev in einer Stunde und 34 Minuten das Finale vom Masters-Turnier in Miami gegen Jannik Sinner. Damit holt Medvedev seinen 19. Turniersieg in seiner Karriere, den vierten in dieser Saison und seinen fünften Masters-Titel insgesamt.

Sinner war über das gesamte Spiel nicht im Vollbesitz seiner Kräfte und konnte besonders die langen Grundlinienduelle nur sehr selten erfolgreich gestalten. Eine konkrete Verletzung war bei dem Südtiroler nicht zu erkennen, viel mehr schien sein Körper erschöpft von den Runden zuvor. Besonders von seinem Halbfinal-Triumph gegen Carlos Alcaraz. Im Finale waren leider noch einige leere Plätze im Stadion zu erkennen.

Auch Medvedev zeigte im Endspiel nicht sein bestes Tennis, war in den entscheidenden Situationen aber immer den Tick besser. Und wenn Sinner dann doch mal an einem Break schnupperte, konnte sich der Russe auch noch auf seinen Aufschlag verlassen. Daher war das Ergebnis auch klarer als erwartet und klarer als es die Zahlen ausdrücken. Im zweiten Satz hatte man nie das Gefühl, dass für den Russen noch etwas schief gehen können – und so beendete Medvedev das Turnier dann auch humorlos mit einem Service-Winner – den ersten Masters-Sieg, den er übrigens als Vater erleben darf. Im Oktober wurde er Vater einer Tochter.

