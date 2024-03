ATP Miami: Rublev scheitert in Runde zwei

Andrey Rublev verpasst den Einzug in die dritte Runde der Miami Open. Er unterlag dem Tschechen Tomas Machac mit 6:4 und 6:4. Ugo Humbert zieht hingegen problemlos in die dritte Runde ein.

von Johanna Brauer

Turnier-Aus im ersten Match der Miami-Open. Der an fünf gesetzte Rublev konnte gestern nicht sein bestes Tennis abrufen und verlor in unter einer Stunde gegen den Tschechen Machac. Rublev verpasste damit den Einzug in die dritte Runde und muss sich erneut früh von einem Master-1000-Turnier verabschieden. Bereits in Indian Wells scheiterte der junge Russe in Runde drei.

Dafür spielte sein Gegner, Tomas Machac, das beste Match seiner Saison und sicherte sich damit den wichtigsten Matchgewinn seiner Karriere. Es war das erste Mal, dass der ungesetzte Tscheche einen Top-10-Spieler bezwingen konnte. Machac konnte vor allem mit seiner Rückhand überzeugen. Seine Rückhand-Qualität lag bei 9.2 in diesem Match, die höchste von allen Spielern in dieser Saison.

Ugo Humbert zieht problemlos eine Runde weiter

Der junge Franzose hatte in seinem gestrigen Match keinerlei Probleme und sicherte sich mit einem 6:4 und 6:3 Sieg seinen Platz in der dritten Runde. An wen der an 14 gesetzte Franzose als nächstes treffen wird, ist noch unklar. Aufgrund des starken Regens in Miami, sind gestern alle angesetzten Spiele abgesagt worden und auch für heute sieht es schlecht aus.

