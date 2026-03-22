ATP Miami live: Carlos Alcaraz vs. Sebastian Korda im TV, Livestream und Liveticker

Carlos Alcaraz trifft heute in der dritten Runde des ATP Masters 1000-Turniers in Miami auf Sebastian Korda. Das Match gibt es ab ca. 20:30 Uhr live im TV bei Sky, im Livestream bei WOW und in unserem Matchtracker.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 22.03.2026, 08:35 Uhr

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© Getty Images Sebastian Korda (li.) und Carlos Alcaraz spielen um den Einzug in das Achtelfinale.

Nach seinem Sieg gegen Joao Fonseca steht nun für Carlos Alcaraz ein Duell gegen Sebastian Korda an. Der an Position 32 gesetzte US-Amerikaner siegte in der zweiten Runde gegen den Argentinierer Carabelli deutlich mit 6:0 und 6:3. In der ersten Runde hatten die beiden heutigen Kontrahenten als gesetzte Teilnehmer ein Freilos.

Im direkten vergleich liegt der Spanier mit 4:1 in Front. Das letzte Duell in der dritten Runde von Roland-Garros ging 2024 klar in drei Sätzen an den Spanier. Der einzige Erfolg von Korda datiert aus dem Jahr 2022 mit einem Dreisatzsieg in Monte Carlo. Ein direktes Duell auf dem Freiluft-Hardcourt gab es bisher nicht.

Alcaraz vs. Korda - hier gibt es einen Livestream

Das Match zwischen Carlos Alcaraz und Sebastian Korda gibt es ab ca. 20:30 Uhr live im TV bei Sky und im Livestream bei WOW.

Hier das Einzel-Tableau in Miami