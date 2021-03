ATP Miami: Sinner nach Sieg gegen Bublik erster Halbfinalist

Jannik Sinner hat erstmals das Halbfinale eines ATP-Masters-1000-Turniers erreicht. Der Italiener steht nach einem 7:6 (5) und 6:4 gegen Alexander Bublik in der Vorschlussrunde von Miami, wo er entweder auf Daniil Medvedev oder Roberto Bautista Agut trifft.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 31.03.2021, 23:02 Uhr

© Getty Images Jannik Sinner steht in Miami im Halbfinale

Nächster Meilenstein für Jannik Sinner: Der 19-Jährige erreichte mit einem Comeback-Sieg gegen den Kasachen Alexander Bublik das Halbfinale von Miami. Bublik führte in beiden Sätzen mit einem Break, in der Kurzentscheidung von Durchgang eins sogar mit zwei Mini-Breaks. Am Ende siegte aber Sinner mit 7:6 (5) und 6:4. In der Vorschlussrunde wartet nun ein Treffen entweder mit Turnierfavorit Daniil Medvedev oder dem Spanier Roberto Bautista Agut.

Mit seinem Erfolg hat Jannik Sinner auf jeden Fall ein neues Karriere-Hoch erreicht: Er wird mindestens sieben Plätze gutmachen, liegt im Live-Ranking auf Position 24. Auch Bublik springt auf einen neuen Höchststand, wenn auch nur um einen Rang. Er wird sich von 43 auf 42 verbessern.

