ATP Miami: Struff bezwingt Altmaier und zieht in die dritte Runde

Deutsches Duell unter der Mittagssonne von Miami. Jan Lennard Struff besiegte Teamkollege Daniel Altmaier in zwei glatten Sätzen mit 6:3 und 6:3.

von Johanna Brauer

zuletzt bearbeitet: 24.03.2024, 19:09 Uhr

© Getty Images

Glückwunsch an Jan-Lennard Struff! Bei dem Duell der Deutschen trafen Daniel Altmaier und der an 24 gesetzte Struff aufeinander. Der 33-jährige Struff spielte sich in zwei Sätzen mit 6:3 und 6:3 in die dritte Runde des Masters. Obowhl Struff heute eher passiv als agressiv spielte, gelangen ihm mehr direkte Punkte und drei von acht Breakchancen zu verwandeln. Altmaier hingegen ließ seine erspielten Chancen eher ungenutzt, machte es aber zum Ende des zweiten Satzes nochmal spannend. Struff verspielte seinen ersten Matchball, verwandelte dann aber den Zweiten und gewann auch diesen Satz mit 6:3.

Mit Selbstbewusstsein kann Struff nun in sein nächstes Match gehen. In der nächsten Runde wartet auf die Nummer zwei aus Deutschland entweder der an neun gesetzte Alex de Minaur, oder Kwon Soon-woo, der durch ein "Protected-Ranking" in das Hauptfeld gekommen ist.

