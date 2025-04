ATP Monte Carlo: Alcaraz kämpft sich durch Sieg gegen Fils ins Halbfinale

Carlos Alcaraz steht beim ATP-Tour-Masters-1000-Event in Monte Carlo im Halbfinale. Gegen einen starken Arthur Fils setzte sich der Spanier nach turbulentem Spielverlauf mit 4:6, 7:5 und 6:3 durch.

von Clemens Engert

zuletzt bearbeitet: 11.04.2025, 15:21 Uhr

© Getty Images Carlos Alcaraz hatte gegen Arthur Fils hart zu kämpfen

Alcaraz begann - wie bereits in den Runden zuvor - wackelig und musste gleich im Auftaktspiel ein Break hinnehmen. Wenig später ging der sehr dominant agierende Fils sogar mit einem Doppelbreak in Führung, der Spanier konnte sich aber zumindest eines davon zum 1:3 zurückholen. Nachdem er seinen Aufschlag zum ersten Mal halten konnte, kam der Spanier im Spiel darauf zu vier weiteren Breakchancen. Fils hielt jedoch Stand und stellte schließlich doch auf 4:2. Zwei Games später war es dann jedoch so weit: Der Weltranglisten-Dritte erspielte sich neuerlich drei Breakchancen, von denen er gleich die erste nutzen konnte. Mit dem 4:4 war alles wieder in der Reihe. Das muntere Breakfestival ging jedoch weiter: Alcaraz gab in der Folge zum insgesamt dritten Mal seinen Aufschlag ab, Fils konnte danach seinerseits zwei Breakchancen abwehren und sich den ersten Satz schließlich mit 6:4 sichern.

Der zweite Satz begann wie der gesamte erste Satz verlaufen war - mit einem wackeligen Aufschlag-Spiel: Der Franzose erspielte sich gleich wieder zwei Breakchancen, aber zum ersten Mal in diesem Match konnte Alcaraz diese abwehren. Fils blieb weiterhin vor allem mit seiner Vorhand äußerst dominant, der an Nummer zwei gesetzte Spanier konnte auch bei 2:2 nur mit großer Mühe einen Aufschlagverlust verhindern. In der Folge stabilisierten sich beide Akteure bei eigenem Aufschlag zumindest etwas - bis zum Stand von 5:5. Der 20-jährige Franzose holte sich drei aufeinanderfolgende Breakchancen zur möglichen Vorentscheidung, konnte jedoch keine davon nutzen. Alcaraz nutzte den Aufwind und holte sich schließlich mit einem traumhaften Rückhand-Topspin-Lob das Break zum 7:5-Satzgewinn.

Wer gedacht hatte, dass der vierfache Grand Slam-Sieger nun davonziehen würde, sollte sich täuschen. Wieder war es der Weltranglisten-15. aus Frankreich, der sich das frühe Break zur 2:1-Führung holte. Dass der 21-jährige Spanier im Spiel darauf zwei Chancen zum Rebreak ungenutzt ließ, passte zum bisherigen Spielverlauf. Wenig später sollte es jedoch dann klappen: Fils unterliefen ein paar unerzwungene Fehler zu viel und Alcaraz stellte auf 3:3. Nachdem der Spanier auch im anschließenden Game noch einen 0:30-Rückstand drehen konnte, schlug das Pendel endgültig in seine Richtung aus. Nach einem weiteren Break und einem souveränen Aufschlagspiel war der 4:6, 7:5 und 6:3-Erfolg aus Sicht von Alcaraz perfekt.

Im Halbfinale wird der 21-Jährige auf seinen Landsmann und Kumpel Alejandro Davidovich Fokina treffen, der sich im ersten Viertelfinale des Tages gegen Alexei Popyrin klar mit 6:3 und 6:2 durchsetzen konnte. Mit einem Turniersieg beim ATP-Masters-1000-Event im Fürstentum könnte Alcaraz Alexander Zverev als Nummer zwei der Weltrangliste ablösen.

