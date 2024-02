ATP Montpellier: Bublik siegt im „Kasachen-Duell“ gegen Shevchenko

In den ersten beiden Viertelfinals beim ATP-250-Turnier in Montpellier konnten sich mit Alexander Bublik und Felix Auger-Aliassime die Favoriten jeweils durchsetzen.

Im Neo-kasachischen Viertelfinal-Duell traf der an Nr. 2 gesetzte Alexander Bublik auf den ebenfalls in Russland geborenen Alexander Shevchenko, der beim Turnier in Südfrankreich erstmals unter neuer Flagge an den Start ging. Im ersten Satz konnte der an Nr. 6 gelistete Shevchenko seine schnelle 3:0-Führung trotz zwischenzeitlichem Ausgleich zum 4:4 dennoch in den Gewinn des Durchgangs ummünzen.

Im zweiten Akt steigerte sich Bublik und konnte nach dem entscheidenden Break im vierten Game den Satzausgleich herstellen. Der dritte Satz war lange ausgeglichen, ehe Shevchenko beim Stand von 4:4 sein Aufschlagspiel ohne Punktgewinn abgeben musste. Spannend verlief das letzte Aufschlagspiel von Bublik. Nachdem der 26-jährige seinen ersten Matchball nicht nutzen konnte, musste er drei Breakbälle abwehren, ehe der Champion von 2022 mit seiner zweiten Möglichkeit das Match zum 4:6, 6:3, 6:4-Erfolg nach knapp über zwei Stunden beenden konnte.

Auger-Aliassime immer besser in Form

Nach seinem schleppenden Saisonstart, in dem er beim Auftakt-Turnier in Auckland zum Auftakt gegen Daniel Altmaier und in Melbourne in der dritten Runde gegen den späteren Finalisten Daniil Medvedev glatt in drei Sätzen die Segel streichen musste, kommt der ehemalige Weltranglisten-6. Felix Auger-Aliassime immer besser in Fahrt. In seinem Viertelfinale gegen den ehemaligen Australian-Open-Junioren-Sieger Harold Mayot aus Frankreich musste sich der Kanadier im ersten Durchgang zweimal von einem Break-Rückstand zurückkämpfen, ehe sich der 23-jährige nach 79 Minuten mit 7:5, 6:1 durchsetzen und somit erstmals seit seiner erfolgreichen Titelverteidigung im Oktober in Basel in ein Halbfinale auf der Tour vordringen konnte. In der Runde der letzten Vier trifft der Davis-Cup-Champion auf den Kasachen Alexander Bublik.

