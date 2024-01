Alexander Shevchenko startet künftig für Kasachstan

Wie Alexander Shevchenko auf Instagram bekanntgab, wird der Ex-Schützling von Günter Bresnik künftig unter kasachischer Flagge antreten. Ein Weg, den schon Spieler:innen wie Alexander Bublik und Elena Rybakina vorgemacht haben.

von Dietmar Kaspar

zuletzt bearbeitet: 27.01.2024, 18:20 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

© Getty Images Der langjährige Bresnik-Schützling Alexander Shevchenko spielt künftig unter kasachischer Flagge.

„Der Nächste, bitte“ - könnte man sich denken, wenn man sich die aktuelle Meldung der Instagram-Story von Alexander Shevchenko zu Gemüte führt, dass dieser ab sofort unter kasachischer Flagge auf der Tour antreten wird. Der Wechsel russischer Spieler:innen unter die Obhut des kasachischen Tennis-Verbands ist keine Seltenheit.

Denselben Weg wählte auch sein Profikollege Alexander Bublik, der sich bereits bis auf Platz 25 in der Weltrangliste hochdienen konnte. Bei den Spielerinnen sind die Vorgänge von Yulia Puntintseva und vor allem von der ehemaligen Wimbledonsiegerin Elena Rybakina bekannt. Einziges Unterscheidungsmerkmal bislang, dass Shevchenko diesen Schritt als Spieler wagt, der als aktueller Weltranglisten-48. bereits in den Top 50 steht, während sich die restlich genannten Protagonist:innen erst mit kasachischer Unterstützung in diesen erlauchten Kreis spielen konnten.

Die Gründe für den Wechsel für den Spieler aus Rostow am Don liegen auf der Hand. Aufgrund seines budgetstarken „Sport-Washings“ kann der kasachische Tennis-Verband diesen Spieler:innen ein individuell angepasstes Trainings-Umfeld im Tennis-Komplex in der Hauptstadt Astana bieten, das sie im eigenen Geburtsland so nicht vorfinden würden. Zudem beinhaltet dieser Tennis-Komplex auch eine Arena, die bereits Schauplatz zahlreicher Turniere vom ITF-Circuit über Challenger-Turniere bis hin zu den Astana Open war. Das Vorzeige-Event, das 2022 sogar als ATP-500-Turnier mit dem Sieger Novak Djokovic ausgetragen wurde, macht den nächsten Schritt in der Entwicklung und wechselt als „Almaty Open“ in die „weltlichere“ Stadt Almaty, das sich schon mehrfach um die Austragung der Olympischen Winterspiele beworben hatte und diesbezüglich auch weitere Anläufe plant.

Sein erstes Turnier unter kasachischer Flagge wird der 23-jährige Alexander Shevchenko diese Woche beim ATP-250-Turnier im französischen Montpellier bestreiten, für das Holger Rune noch kurzfristig eine Wildcard angenommen hat und somit das Feld vor Shevchenko's "neuem" Landsmann Alexander Bublik anführt.