ATP Montpellier: Bublik zieht gegen Shapovalov Kopf aus der Schlinge

Beim ATP-Tour-250-Turnier in Montpellier hat Denis Shapovalov eine Überraschung gegen Alexander Bublik versäumt.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 31.01.2024, 23:50 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

© Getty Images Alexander Bublik steht in Montpellier im Viertelfinale

Es war ein langer Tag beim ATP-Tour-250-Turnier in Montpellier. Der mit einem Drei-Satz-Erfolg von Alexander Shevchenko gegen Dalibor Svrcina begann. Shevchenko, gebürtiger Russe und seit vielen Jahren in Wien ansässig, startet in Montpellier erstmals unter kasachischer Flagge. In Runde zwei geht es gegen den Franzosen Gregoire Barrere.

Für dessen Landsmann Gael Monfils die Veranstaltung nach dem ersten Match auch schon wieder vorbei ist. Monfils begann gegen Flavio Cobolli stark, musste sich letztlich aber mit 7:6 (8), 3:6 und 0:6 geschlagen geben. Und auch für Benoit Paire ging es nach dem Auftakterfolg gegen Andy Murray nicht weiter. Paire verlor gegen Harold Mayot mit 1:6 und 4:6.

Bublik wehrt Matchbälle ab

Im letzten Match des Mittwochs gab es dann das ganz große Drama - im Tiebreak des zweiten Satzes zwischen Denis Shapovalov und Alexander Bublik nämlich. Shapovalov hatte den ersten Durchgang souverän mit 6:1 gewonnen, erspielte sich in der Kurzentscheidung mehrere Matchbälle. Die Bublik aber allesamt parierte. Und am Ende doch noch mit 1:6, 7:6 (12) und 6:3.

Am Donnerstag kommt es dann zum Debüt von Turnierfavorit Holger Rune. Der Schützling von Boris Becker spielt gegen Pablo Llamas Ruiz. Der Sanier hatte sich schon gestern in Runde eins gegen Routinier Richard Gasquet durchgesetzt.

Hier das Einzel-Tableau in Montpellier