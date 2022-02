ATP Montpellier: Erfolgreicher Einstand - Alexander Zverev schlägt Mackenzie McDonald

Alexander Zverev steht souverän im Viertelfinale des ATP-250-Events von Montpellier. Der Deutsche ließ gegen Mackenzie McDonald mit Ausnahme eines kleinen Wacklers in Satz zwei nie wirklich etwas anbrennen und trifft nun auf Lokalmatador Adrian Mannarino.

von Michael Rothschädl

zuletzt bearbeitet: 03.02.2022, 21:03 Uhr

Alexander Zverev steht in Marseille im Viertelfinale

Eigentlich hatte sich das Alexander Zverev natürlich ganz anders vorgestellt. Eigentlich hätte der Deutsche jetzt natürlich lieber ausgiebig seinen ersten Triumph auf Major-Ebene gefeiert, hätte es lieber gefeiert, erstmals die Nummer-eins-Position in der Weltrangliste bekleiden zu dürfen. Aber es kam bekanntlich anders. Statt Grand-Slam-Freuden setzte es eine desillusionierende Achtelfinalniederlage gegen den quirligen Kanadier Denis Shapovalov. Und damit eine schmerzhafte Rückkehr auf den harten Boden der Realität.

Und dieser harte Boden hieß am Donnerstag also Montpellier, wo Zverev kurzerhand eine Wildcard für das ATP-250-Event akzeptiert hatte. Vom großen Frust des bitteren Aus in Down Under ließ sich der Deutsche in der französischen Großstadt jedenfalls einigermaßen wenig anmerken. Zverev legte gut los, schaffte ein frühes Break und benötigte ziemlich exakt eine halbe Stunde, um Satz eins mit 6:2 zuzumachen.

Zverev nun gegen Mannarino

Auch in Durchgang zwei dominierte Zverev das Geschehen gegen den US-Amerikaner. Der Deutsche präsentierte sich bei eigenem Aufschlag nahezu unantastbar und schlug bei den Breakchancen eiskalt zu. Bis zum Stand von 4:2 in Satz zwei hatte McDonald dem gebürtigen Hamburger rein gar nichts entgegenzusetzen, dann gelang dem Amerikaner jedoch nahezu aus dem Nichts das Rebreak.

Zverev ließ sich davon jedoch nicht nachhaltig verunsichern, servierte sich souverän in ein Tiebreak, in dem der Deutsche nach einem Mini-Break-Rückstand wieder das Kommando übernahm. Die logische Konsequenz: Nach gerade einmal etwas mehr als einer Stunde und fünfzehn Minuten machte Zverev den letztlich ungefährdeten Zwei-Satz-Erfolg über Mackenzie McDonald perfekt und löste sein Ticket für das Viertelfinale in Montpellier. Sein US-amerikanischer Kontrahent half dabei am Ende mit gleich drei unerzwungenen Fehlern am Stück jedoch kräftig mit.

In der Runde der letzten Acht geht es nun gegen den Lokalmatador Adrian Mannarino, der zuletzt bei den Australian Open starke Leistungen zeigte, Hubert Hurkacz und Aslan Karatsev aus dem Turnier warf, ehe gegen den späteren Sieger Rafael Nadal im Achtelfinale Endstation sein sollte. In Montpellier konnte Mannarino bislang David Goffin und Alejandro Davidovich-Fokina klar besiegen.

