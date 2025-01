ATP Montpellier: Gasquet geht zum Abschied mit fliegenden Fahnen unter

Richard Gasquet hat bei seinem letzten Auftritt in Montpellier noch einmal einen ganz großen - wenn auch unbelohnten - Kampf geliefert.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 30.01.2025, 21:21 Uhr

Richard Gasquet hat in Montpellier einen großen Kampf geliefert

Die Spielzeit war am Ende gar nicht so beeindruckend beil letzten Auftritt von Richard Gasquet in Montpellier: Denn der französische Veteran stand gegen Tallon Griekspoor nur etwas mehr als zwei Stunden lang auf dem Court. Aber der dritte Satz beim 3:6, 6:3 und 5:7 aus Sicht von Gasquet brachte dann doch noch viel Drama mit sich. Vor allem auch, weil der Lokalmatador beim Stand von 4:3 vier Breakchancen nicht nutzen konnte.

Immerhin konnte Gasquet seine Serie an Matchsiegen in aufeinanderfolgenden Spielzeiten fortsetzen. Mit dem Auftakterfolg gegen Adrian Mannarino sind es nun 24 Jahre in Folge, dass Gasquet mindestens einen Sieg auf der ATP-Tour gefeiert hat. Nachdem in Montpellier keiner mehr dazukommen wird, wurde Richard Gasquet nach seinem Aus ein Ehrung zuteil.

Rublev und Auger-Aliassime schon gestern weiter

Griekspoor spielt im morgigen Viertelfinale gegen seinen Landsmann Jesper de Jong. Dessen Match gegen Flavio Cobolli war am Nachmittag für mehrere Minuten unterbrochen, weil die Lichtanlage in Montpellier nicht mitspielte.

Turnierfavorit Andrey Rublev und der an Position zwei gesetzte Félix Auger-Aliassime hatten sich bereits gestern für das Viertelfinale qualifiziert. Ebenso wie Titelverteidiger Alexander Bublik, der mit Dominik Koepfer keine Probleme hatte.

Hier das Einzel-Tableau in Montpellier