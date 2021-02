ATP Montpellier: Halbfinale! Peter Gojowczyk schlägt Dennis Novak

Peter Gojowczyk hat das Halbfinale beim ATP-250er-Turnier im französischen Montpellier erreicht.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 26.02.2021, 18:08 Uhr

© Jürgen Hasenkopf Peter Gojowczyk

Gojowczyk schlug im Viertelfinale den Österreicher Dennis Novak mit 6:4, 6:1 und spielt damit am Samstag um einen Platz im Endspiel.

Gojowczyk war ab Mitte des ersten Durchgangs bei zwei Aufschlagspielen Novaks am Break dran, zum 5:4 reichte es endlich. Sieben Satzbälle waren am Ende dennoch nötig. In Durchgang zwei gelang dem Weltranglisten-144. dann das frühe Doppelbreak und die schnelle 4:0-Führung.

Sein Gegner am Samstag: entweder der topgesetzte Roberto Bautista Agut oder Lokalmatador Ugo Humbert.

Im zweiten Halbfinale treffen David Goffin und Egor Gerasimov aufeinander.

Frankreich ist damit weiterhin ein gutes Pflaster für "Gojo": 2017 gewann er in Metz sein erstes und bislang einziges ATP-Turnier, damals sogar als Qualifikant. Und in Nancy hatte er 2014 erstmals für große Aufmerksamkeit gesorgt, als er bei seinem Davis-Cup-Debüt gegen Jo-Wilfried Tsonga siegte, damals die Nummer zwölf der Welt.

