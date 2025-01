ATP Montpellier: Rublev feiert gegen Eubanks ersten Saisonsieg

Nach enttäuschendem Saisonstart ohne Erfolgserlebnis besiegte Andrey Rublev in seiner Auftaktrunde beim ATP-250-Turnier in Montpellier den US-Amerikaner Christopher Eubanks in zwei Sätzen und zieht damit nach einem Freilos ins Viertelfinale ein.

von Dietmar Kaspar

zuletzt bearbeitet: 29.01.2025, 17:58 Uhr

Mit dem Wissen, die bislang einzige Begegnung bei den Australian Open 2024 glatt in drei Sätzen gewonnen zu haben, ging Andrey Rublev in die Achtelfinal-Begegnung des ATP-250-Turniers im französischen Montpellier gegen den US-Amerikaner Christopher Eubanks.

Doch zu Beginn hielt der 28-jährige Eubanks die Begegnung völlig offen, ehe Rublev immer mehr Sicherheit in seinem druckvollen Grundlinienspiel fand. Mit der ersten Break-Möglichkeit der Partie schnappte der Russe konsequent zu und transportierte den Vorsprung bis zur 5:3-Führung, ehe er ein Spiel später zum Satzgewinn servieren sollte. Dort machte sich die Verunsicherung beim Weltranglisten-10. noch einmal bemerkbar, indem er seinem Gegner drei laufende Break-Chancen gestattete. Mit fünf Punktgewinnen in Folge drehte er jedoch noch das Spiel und sicherte sich damit den ersten Satz.

Auch der zweite Akt startete auf Augenhöhe, ehe Rublev seinem Gegner im fünften Spiel ohne Punktverlust das Service abnahm. Im Anschluss gab sich der zweifache Masters-Champion keine Blöße mehr und verwandelte nach 63 Minuten mit einem herrlichen Rückhand-Volley-Stopp seinen zweiten Matchball zum verdienten 6:4, 6:3-Erfolg.

Im Viertelfinale sieht sich der 27-jährige Topfavorit des Turniers entweder dem an Nr. 7 gesetzten Franzosen Arthur Rinderknech oder dem georgischen Qualifikanten Nikoloz Basilashvili gegenüber.

