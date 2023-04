ATP München Auslosung: Zverev auf Rune-Ast, Thiem startet gegen Lestienne

Die Auslosung für das ATP-Tour-250-Turnier in München hat für Dominic Thiem eine machbare erste Aufgabe gebracht. Alexander Zverev könnte im Halbfinale auf Titelverteidiger Holger Rune treffen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 15.04.2023, 11:45 Uhr

© Getty Images Dominic Thiem und Alexander Zverev schlagen ab Montag in München auf

Während sich Dominic Thiem auf einem der Trainingsplätze für das ATP-Tour-250-Turnier beim MTTC Iphitos in München schon mal warmgespielt hat, wurde ihm mit Constant Lestienne ein Gegner zugelost, mit dem er sicherlich gut leben kann. Sollte Thiem diese Aufgabe meistern, träfe er in Runde zwei entweder auf Marc-Andrea Huesler oder Kyle Edmund. Möglicher Gegner im Viertelfinale wäre Taylor Fritz.

Gegen Lestienne, aktuell die Nummer 61 in den ATP-Charts, hat Dominic Thiem noch nie gespielt.

Alexander Zverev startet mit einem Freilos. Die deutsche Nummer eins trifft dann entweder auf Ugo Humbert oder der Australier Christopher O´Connell. Nachdem Zverev in die obere Tableau-Hälfte gelost wurde, könnte er in der Vorschlussrunde auf Titelverteidiger Holger Rune treffen.

© privat/tennisnet So sieht das Tableau in München 2023 aus

Durch einige späte Absagen sind drei Wildcards frei geworden. Diese hat Turnierchef Patrik Kühnen an drei Lokalmatadore vergeben: Yannick Hanfmann (beginnt gegen Thiago Monteiro), Daniel Altmaier (startet gegen einen Qualifikanten) und Max Rehberg (trifft auf Marton Fucsovics). Jan-Lennard Struff, der in Monte-Carlo bis ins Viertelfinale gekommen war, hat in Runde eins ebenfalls einen Qualifikanten zum Gegner. Oscar Otte bekommt es mit sebastian Baez zu tun.

