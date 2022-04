ATP München: Botic van de Zandschulp erster Finalist

Botic van de Zandschulp ist als erster Spieler in das Endspiel des ATP-Tour-250-Turniers in München eingezogen. Der Niederländer besiegte Miomir Kecmanovic mit 2:6, 7:6 (4) und 6:4.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 30.04.2022, 17:05 Uhr

© Getty Images Botic van de Zandschulp steht in München im Finale

Am Montagabend hatte Martin Dagahs, der Mediendirektor der ATP-Tour, eine prächtige Line-Up an Spielern zur Players´ Party in München begleitet. Allen voran Alexander Zverev, der zweimalige Champion beim MTTC Iphitos. Dann Casper Ruud, der gemäß Setz-, Welt- und überhaupt aller Ranglisten der erste Herausforderer Zverevs sein sollte. Als Mann für die gute Stimmung hatte sich auch John Millman ins VIP-Zelt aufgemacht, den Australier verbindet mit Deutschland nicht nur die Liebe zum hiesigen Bier. Eher im Hintergrund hielten sich zum Wochenstart Miomir Kecmanovic und Botic van de Zandschulp.

Während Zverev, Ruud und Millman bei der 2022er-Ausgabe des ATP-Tour-250-Turniers aber nur ein kurzes sportliches Leben beschieden war, durften van de Zandschulp und Kecmanovic am Samstagnachmittag als erste um einen Platz im Endspiel rittern. Mit dem besseren Ende für den Niederländer, der mit 2:6, 7:6 (4)und 6:4 gewann. Van de Zandschulp spielt im morgigen Finale entweder gegen Oscar Otte oder Holger Rune.

Mit dem Sieg von van de Zandschulp gegen Kecmanovic steht bereits fest: Es wird in München einen Premieren-Champion auf der ATP-Tour geben. Von der vier Halbfinalisten konnte bislang nämlich nur Miomir Kecmanovic als Turniersieger anschreiben: 2020 bei den Generali Open in Kitzbühel.

Hier das Einzel-Tableau in München