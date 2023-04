ATP München: Dominic Thiem, Matthias Bachinger und der Ritt in den Sonnenuntergang

Dominic Thiem steigt am heutigen Montag in das ATP-Tour-250-Turnier in München ein. Und zwar im Doppel an der Seite von Matthias Bachinger, der sein letztes Profi-Event bestreitet.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 17.04.2023, 08:36 Uhr

© GEPA Pictures Dominic Thiem steigt heute in München ins Geschehen ein

Von Jens Huiber aus München

Dominic Thiem hat den Sonntagnachmittag zu einem guten Teil mit Jan-Lennard Struff bestritten. Die beiden guten Kumpels lieferten den Zuschauern bei ihrer Trainingssession einige Ballwechsel, die mit Spontanapplaus belohnt wurden. Damit aber nicht genug: Nachdem sich Struff dem einsetzenden Nieselregen bereits entzogen hatte, schlug Thiem noch ein paar Bälle, die ihm sein Coach Benjamin Ebrahimzadeh servierte. Exklusiv mit der Vorhand übrigens.

Zeitgleich mit Thiem trainierten auch zwei Männer, denen die österreichische Einzel-Nummer eins heute (zweites Match nach 12 Uhr) im Paarlauf gegenüberstehen wird: Philipp Oswald und Robin Haase. Der Vorarlberger und sein niederländischen Partner werden Spalier stehen, wenn Matthias Bachinger sein möglicherweise letztes Match als Tennisprofi bestreitet. An der Seite von Dominic Thiem nämlich.

Er kenne Bachinger schon sehr lange, erklärte Dominic Thiem also auf seiner ersten Pressekonferenz in München 2023. Zu Beginn seiner Karriere habe er ein paar Mal gegen Bachinger gespielt (genau genommen gab es 2014 zwei Partien in Qualifikations-Turnieren für die Australian Open und Doha). „Danach sind wir immer in Kontakt geblieben“, so Thiem. „Wo klar war, dass er sein letztes Turnier in München spielen wird, haben wir uns gedacht: Warum fragen wir nicht um eine Wildcard an?“ Und eben diese haben Bachinger und Thiem von Turnierdirektor Patrik Kühnen bekommen.

Thiem möchte öfter auf Gegner wie Rune treffen

Das Doppel-Tableau, das nur nebenbei, ist in München sehr deutschsprachig besetzt: neben Bachinger, Thiem und Oswald (und eigentlich auch Robin Haase) sind auch noch Kevin Krawietz und Tim Pütz vermerkt (als Turnierfavoriten), auch Alexander Erler und Lucas Miedler werden in der bayerischen Landeshauptstadt starten. Ach, ja: Auch Oscar Otte und Jan-Lennard Struff wurden mit einer Wildcard bedacht.

Im Einzel beginnt Dominic Thiem gegen Constant Lestienne, voraussichtlich am Dienstag. Dazu gab es am Sonntag noch keine Fragen, dafür sehr wohl zu Thiems Auftritten in Monte-Carlo, vor allem zu jenem gegen Holger Rune. Auf das Match mit dem Dänen hatte sich Thiem gefreut, sein Resümee fiel so aus: „Vor allem der zweite Satz war echt in Ordnung. Im ersten habe ich mich nicht gut an sein Tempo gewöhnen können. Weil er spielt schon speziell. Manchmal spielt er extrem schnell, steigt auf den Return voll drauf, dann wieder von weit hinten. Ich habe nie wirklich gewusst, was kommt. Ich hoffe, dass ich jetzt wieder viel öfter gegen solche Spieler antreten werde.“

In München wäre ein Wiedersehen mit Rune übrigens ein sehr gutes Zeichen: Denn das könnte frühestens im Endspiel der Fall sein. Zunächst allerdings muss Dominic Thiem Matthias Bachinger bestmöglich Geleitschutz auf dessen Ritt in den Sonnenuntergang geben.

Hier das Einzel-Tableau in München

