ATP München: Finale! Struff beendet Siegesserie von Rune

Jan-Lennard Struff ist mit einer grandiosen Leistung in das Endspiel des ATP-Tour-250-Turniers in München eingezogen. Struff gewann gegen Titelverteidiger Holger Rune mit 6:2 und 6:0 und spielt morgen gegen Taylor Fritz um seinen ersten Karriere-Titel.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 20.04.2024, 16:10 Uhr

© Jürgen Hasenkopf Jan-Lennard Struff am Samstag in München

Was für eine Vorstellung von Jan-Lennard Struff! Der deutsche Davis-Cup-Spieler ließ dem zweimaligen München-Champion Holger Rune mit 6:2 und 6:0 keine Chance und zog zum zweiten Mal nach 2021 in das Endspiel der BMW Open ein. Dort trifft Struff morgen auf Taylor Fritz, der sich gegen Cristian Garin mit 6:3 und 6:4 behaupten konnte.

Für Struff geht es am Sonntag um seinen ersten Karriere-Titel. 2021 in München war er vor aufgrund der Corona-Pandemie leeren Rängen Nikoloz Basilashvili unterlegen. Im vergangenen Jahr war Struff in Stuttgart ganz nah am Premieren-Championat dran, verlor aber knapp gegen Frances Tiafoe.

Der Arbeitstag beim MTTC Iphitos war für Jan-Lennard Struff damit aber noch nicht beendet. Denn mit Andreas Mies musste er auch noch im Doppel-Halbfinale ran. Und dass, nachdem er schon zu Beginn des Halbfinal-Samstags seine unterbrochene Partie gegen Félix Auger-Aliassime zu einem schnellen Ende gebracht hatte. Frisch genug dafür war Struff noch: Die Partie gegen Rune hatte lediglich 45 Minuten gedauert.

