ATP München: Fritz, Rune, Struff - heute soll es rund gehen

Der Donnerstag beim ATP-Tour-250-Turnier in München bringt die Auftritte aller Favoriten - mit Ausnahme von Alexander Zverev.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 18.04.2024, 10:56 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

Der nasse Mittwoch hat es möglich gemacht: Heute stehen beim ATP-Tour-250-Turnier in München gleich sechs Einzel an. Und mit Ausnahme von Alexander Zverev sind alle Favoriten im Einsatz. Zverev darf sich ausruhen, er hat wie Jack Draper bereits gestern seinen Viertelfinal-Platz gesichert.

Eröffnen wird die Festspiele auf dem Center Court Taylor Fritz gegen Alejandro Moro Canas. Der Spanier hat zum Auftakt ja Dominic Thiem besiegt, davor erfolgreich die Qualifikation bestritten. Fritz, schon seit dem Wochenende in münchen wird gewarnt sein. Auch vor den Wetterkapriolen. Denn die Prognose ist wieder nicht besonders gut.

Struff gegen den Vorjahresfinalisten

Im Anschluss an den US-Amerikaner hat dann Titelverteidiger Holger Rune seinen ersten Auftritt Rune trifft auf Daniel Elahi Galan, der immerhin schon ein Match in den Beinen hat. Rune wiederum konnte am Mittwoch nur kurz mit Coach Kenneth Carlsen trainieren.

Und dann wären da ja auch Jan-Lennard Struff und Félix Auger-Aliassime. Struff muss gleich gegen Botic van de Zandschulp ran. Der Niederlände stand 2022 und 2023 im Endspiel von München. Und "FAA" bekommt es nach seinem Zittersieg gegen Maximilian Marterer mit Taro Daniel zu tun.

Hier das Einzel-Tableau in München