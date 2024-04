ATP München: Holger Rune fehlen noch zwei Siege zum Triple

Holger Rune ist mit einem 6:4 und 7:6 (3) gegen Marc-Andrea Huesler in das Halbfinale des ATP-Tour-250-Turniers in München eingezogen. Und bleibt damit in der bayerischen Landeshauptstadt ungeschlagen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 19.04.2024, 17:59 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

© Getty Images Holger Rune bleibt in München weiter ungeschlagen

Zwei Sieg noch, dann darf sich Holger Rune über ein drittes nagelneues Auto freuen. Das er dann nocht selbst fahren könnte. Denn nach wie vor habe er keine Zeit gefunden, um endlich den Führerschein zu machen, wie Rune am Donnerstag in einer Pressekonferenz sagte. Nach dem 6:4 und 7:6 (3) gegen Marc-Andrea Huesler steht der zweimalige Titelverteidiger nun jedenfalls im Halbfinale. Und trifft dort morgen auf den Sieger der Partie zwischen Jan-Lennard Struff und Félix Auger-Aliassime.

Im ersten Satz verteidigte Rune ein frühes Break mehr oder minder souverän, der zweite hätte in beide Richtungen gehen können. Rune hatte als Rückschläger die besseren Chancen, musste dennoch einen Satzball abwehren. Mit dem Erfolg gegen Huesler setzte Holger Rune seine Siegesserie in München fort. Seit seinem ersten Suftritt 2022 hat er hier kein Match verloren.

Das zweite Halbfinale steht schon fest: Cristian Garin wird dort auf Taylor Fritz treffen. Garin gewann gegen Alexander Zvere mit 6:4 und 6:4, Fritz setzte sich gegen Jack Draper im Tiebreak des dritten Satzes durch.

Hier das Einzel-Tableau in München