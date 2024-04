ATP München: Holger Rune - Nah an der Arbeitsverweigerung

Die Art des Ausscheidens von Holger Rune gegen Jan-Lennard Struff im Halbfinale des ATP-Tour-250-Turniers wirft kein gutes Licht auf den Dänen.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 21.04.2024, 09:22 Uhr

© Jürgen Hasenkopf Holger Rune hat in München nicht überzeugen können

Von Jens Huiber aus München

Für die Journalisten wird in München alljährlich ein Tippspiel ausgetragen, pro Spieltag soll das genaue Ergebnis jeweils eines Matches prognostiziert werden. Inklusive Spielzeit. Nun haben am Samstag einige Reporter durchaus Vertrauen in einen Sieg von Jan-Lennard Struff gegen den zweimaligen Titelverteidiger Holger Rune gehabt. Aber 6:2 und 6:0 nach satten 45 Minuten? So tiefe hellseherische Fähigkeiten waren niemandem beschieden.

Nun gehören immer zwei dazu. Und Struff hat am Samstag ziemlich viel getroffen, hat konsequent offensiv gespielt, im ersten Satz die Breakchancen von Rune humorlos abgewehrt. Der Däne aber zeigte schon früh, dass er sich in eine Niederlage fügen würde: Indem er bei einem Aufschlag von Struff in der Anfangsphase einfach direkt Richtung Spielerbank wanderte, ohne Anstalten, einen Returnversuch zu unternehmen.

Rune vor zwei Jahren mit Wildcard beschenkt

Erklärungen für diese Vorstellung waren naturgemäß nicht zu bekommen, zu Pressekonferenzen werden nur Sieger geladen. Offensichtliche körperliche Einschränkungen waren aber nicht zu sehen. Und die hätte Rune auch mit einem Ruf nach dem Physio honoriert.

Nun ist es am Ende egal, ob man im Tiebreak des dritten Satzes ausscheidet oder nach nur zwei Spielgewinnen. Das wackere Publikum in München (aber auch jedes andere) hätte sich indes schon ein angemessenes Maß an Kampfgeist verdient. Zumal von einem Spieler, der ja auch mit einem Antrittsgeld zum MTTC Iphitos gelockt wurde. Und dem Turnierchef Patrik Kühnen vor zwei Jahren mit einer Wildcard ausgeholfen hat.

So bleibt als Bilanz der Auftritte von Holger Rune in München 2024 auch: Weiterhin ist es keinem Spieler gelungen, die BMW Open drei Mal in Folge zu gewinnen. Und Rune selbst wartet nun schon länger als ein Jahr auf einen Turniersieg. Die nächste Chance hat er ab kommender Woche in Madrid. Dort würden die Fans bei einer Vorstellung wie am Samstag aber mit weißen Taschentüchern wedeln. Und nicht als Zeichen der Anerkennung.

