ATP München: Joao Fonseca überzeugt bei seinem Debüt

Joao Fonseca ist mit einem 7:6 (1) und 6:3 gegen Alejandro Tabilo in das ATP-Tour-500-Turnier in München gestartet.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 14.04.2026, 12:48 Uhr

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© Jürgen Hasenkopf Joao Fonseca am Dienstag in München

Es war auch am Dienstag ziemlich frisch beim MTTC Iphitos im Münchner Norden. Das hatte Joao Fonseca bei seiner Pressekonferenz am Tag zuvor ja schon angemerkt. Aber davon ließ sich der brasilianische Jungstar nicht aus der Fassung bringen. Fonseca bekam einen starken Alejandro Tabilo nach einem knappen ersten Satz immer besser in den Griff und gewann mit 7:6 (1) und 6:3.

Damit erspielte sich der Youngster ein Treffen mit Arthur Rinderknech. den Franzosen hat Fonseca erst vergangene Woche in Monte-Carlo bezwingen können.

Turnierfavorit Alexander Zverev ist jetzt an der Reihe. Der Titelverteidiger, der in München seinen vierten (und damit Rekord-)Triumph anstrebt, trifft auf den Serben Miomir Kecmanovic. Und gegen den hat Zverev in diesem Jahr in Acapulco schon verloren.

Später am Montag steigen aus deutscher Sicht auch noch Justin Engel (gegen Vit Kopriva) und Daniel Altmaier (gegen Marin Cilic) in das Traditionsturnier ein. Yannick Hanfmann ist ja bereits gestern ausgeschieden, Jan-Lennard Struff konnte aufgrund einer Krankheit gar nicht antreten.

Hier das Einzel-Tableau in München