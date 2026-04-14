Netflix-Doku über Rafael Nadal läuft ab 29. Mai

Darauf dürfen sich die Fans von Rafael Nadal freuen! Ab dem 29. Mai ist die vierteilige Dokumentation “Rafa” auf Netflix zu sehen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 13.04.2026, 18:49 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Rafael Nadal trat Ende 2024 zurück

Dass Rafael Nadal eine eigene Netflix-Dokumentation erhält, ist ja bereits seit Ende 2024 bekannt. Nun steht auch fest, welches Datum sich die Fans des 22-fachen Grand-Slam-Siegers im Kalender fett markieren sollten. Wie der Streamingdienst am Montag bekanntgab, wird die Serie “Rafa” ab dem 29. Mai dieses Jahres abrufbar sein.

“Die Serie bietet bisher unveröffentlichtes Archivmaterial und exklusiven Einblick in das Leben des Tennisstars, seiner Familie und seines engsten Umfelds während Nadals letztem Jahr auf der ATP Tour im Jahr 2024", teilte Netflix mit. Die Dokumentation, die ein “intimes und zutiefst menschliches Porträt einer der größten Legenden des Sport” zeichnen will, teilt sich auf vier Folgen auf.

Djokovic und Federer sind Teil der Serie

“Ich hätte nie gedacht, dass ich so etwas tun würde”, hatte Nadal, der seine aktive Karriere am 19. November 2024 beim Davis Cup in Malaga beendete, bei der Ankündigung der Dokumentation gemeint. Die Ausführungen der Verantwortlichen der Produktionsfirma hätten ihn jedoch vom Gegenteil überzeugt.

Neben seiner Familie und langjährigen Teammitgliedern werden in der Serie unter anderem John McEnroe, Novak Djokovic und Roger Federer zu Wort kommen. Der Schweizer wurde bei seinem Karriereende im Herbst 2022 ebenfalls von einem Kamerateam begleitet. Die Serie “Federer: Zwölf letzte Tage” ist beim Streamingdienst Prime abrufbar.