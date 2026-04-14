ATP München live: Alexander Zverev vs. Miomir Kecmanovic im TV, Livestream und Liveticker

Alexander Zverev trifft in der ersten Runde des ATP-500-Turniers in München auf Miomir Kecmanovic. Das Match gibt es ab ca. 12:30 Uhr live im TV bei Sky, im Livestream bei WOW und in unserem Matchtracker.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 13.04.2026, 19:25 Uhr

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© Getty Images Alexander Zverev trifft auf Miomir Kecmanovic

Alexander Zverev bekommt es in seiner ersten Partie beim ATP-500-Turnier in München mit Miomir Kecmanovic zu tun. Im Head to Head der beiden steht es 2:2, das bislang letzte Duell gewann der Serbe vor einigen Wochen in Acapulco in drei Sätzen.

"Das war ein Match, da hätte ich gegen jeden Gegner verloren", sagte Zverev in München über das Achtelfinalduell Ende Februar. Der Deutsche geht in Bayern als Titelverteidiger und Topfavorit an den Start.

Zverev vs. Kecmanovic - hier gibt es einen Livestream

Das Match zwischen Alexander Zverev und Miomir Kecmanovic gibt es ab ca. 12:30 Uhr live im TV bei Sky und im Livestream bei WOW.

Hier das Einzel-Tableau in München