Kampf um die Nummer eins: Schlägt Carlos Alcaraz in Barcelona zurück?

Am Montag musste Carlos Alcaraz an der Weltranglistenspitze für Jannik Sinner Platz machen. In Barcelona könnte der Spanier schon wieder zurückschlagen.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 13.04.2026, 18:31 Uhr

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© Getty Images In Monte-Carlo musste Carlos Alcaraz Jannik Sinner den Vortritt lassen

Jannik Sinner hat also das erste Saisonduell gegen Carlos Alcaraz gewonnen und damit auch wieder die Führung in der Weltrangliste übernommen. Der Iberer könnte im Kampf um die Nummer eins allerdings schon in dieser Woche zurückschlagen - und hat dabei alles selbst in der Hand.

Denn im Gegensatz zu Sinner, der nach anstrengenden Woche eine wohlverdiente Schaffenspause einlegt, gönnt sich Alcaraz vorerst keine Auszeit. Der siebenfache Grand-Slam-Champion schlägt dieser Tage bei seinem Heimturnier in Barcelona auf und ist in Kataloniens Hauptstadt freilich der große Turnierfavorit.

Acaraz muss deutlich mehr verteidigen als Sinner

Sollte Alcaraz seiner Favoritenrolle gerecht werden und in Barcelona den Titel holen, würde er Sinner am kommenden Montag wieder an der Weltranglistenspitze ablösen. Aktuell trennen die beiden im Ranking ja nur 110 Punkte. Alles andere als ein Heimtriumph wäre für Alcaraz, der im Vorjahr im Finale dem derzeit verletzten Holger Rune unterlag, im Rennen um die Nummer eins zu wenig.

Mittelfristig hat Sinner im Zweikampf mit Alcaraz die deutlich besseren Karten. Während der Italiener im weiteren Verlauf der Sandplatzsaison “nur” 1950 Zähler zu verteidigen hat, sind es beim Spanier 3300. Zum Wiedersehen der beiden Superstars könnte es frühestens beim ATP-Masters-1000-Event in Madrid (22. April bis 3. April) kommen. Dort waren 2025 ja beide Spieler nicht am Start

Das Einzel-Tableau in Barcelona

Der Stand in der Weltrangliste