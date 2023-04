ATP München: Ländermatch Deutschland gegen Österreich um Doppel-Titel

Beim ATP-Tour-250-Turnier in München kommt es im Doppel-Finale zum Aufeinandertreffen der Davis-Cup-Paarungen Deutschlands und Österreichs: Kevin Krawietz und Tim Pütz spielen gegen Alexander Erler und Lucas Miedler.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 22.04.2023, 13:35 Uhr

© Getty Images Tim Pütz und Kevin Krawietz stehen in München im Endspiel

Die letzten Treffen bei Fußball-Weltmeisterschaften zwischen Deutschland und Österreich hatten historischen Charakter. Und liegen aber auch schon wieder lange zurück: 1978 gab es das legendäre 3:2 der Österreicher in Cordoba, vier Jahre später ging das 1:0 der Deutschen als die "Schande von Gijon" in die Fußballgeschichte ein. Nun ist das ATP-Tour-250-Turnier in München nicht mit einem Gipfeltreffen im Fußball zu vergleichen, aber einen gewissen Reiz hat das morgige Doppel-Finale dann schon: Denn mit Kevin Krawietz und Tim Pütz trifft das aktuelle deutsche Davis-Cup-Doppel auf sein österreichisches Pendant in Alexander Erler und Lucas Miedler.

Krawietz, der im vergangenen Jahr beim MTTC Iphitos noch mit Andreas Mies den Titel geholt hatte, schlug am Halbfinal-Tag nun mit Pütz den Vorarberger Philipp Oswald und dessen niederländischen Partner Robin Haase mit 7:6 (8) und 6:2. Wenige Minuten später folgten Erler und Miedler mit einem 7:6 (4) und 6:3 gegen die beiden Inder Yuki Bhambri und Saketh Myneni nach.

Im Einzel sind beide Nationen nicht mehr vertreten. Als letzter Österreicher war Dominic Thiem am Freitag an Taylor Fritz gescheitert. Die deutsche Armada wurde schon am Donnerstag vollständig aus dem 28er-Raster vertrieben. Spitzenmann Alexander Zverev unterlag dabei Christopher O´Connell aus Australien in zwei Sätzen.

Hier das Doppel-Tableau in München

