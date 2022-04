ATP München: Oscar Otte stürmt erstmals ins Halbfinale

Oscar Otte ist beim ATP-Tour-250-Turnier in München in das Halbfinale eingezogen. Otte gewann gegen Alejandro Tabilo mit 6:1 und 7:6 (1).

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 29.04.2022, 17:02 Uhr

© Getty Images Oscar Otte am Freitag in München

Wird es vielleicht doch noch was mit dem Heimsieg in München? Oscar Otte jedenfalls scheint wild entschlossen, erstmals als Champion auf der ATP-Tour anzuschreiben. Mit Alejandro Tabilo hielt sich der Kölner jedenfalls nicht lange auf: Otte gewann mit 6:1 und 7:6 (1) und zog damit in das Halbfinale des traditionsreichen 250ers beim MTTC Iphitos ein. Ein Premiere für Otte, der auf der „großen“ Tour noch nie unter den letzten vier Spielern stand. Morgen spielt der letzte im Tableau verbliebene Deutsche entweder gegen den Finnen Emil Ruusuvuori oder den Dänen Holger Rune.

Im Match gegen Tabilo zeigte sich Otte als jener Spieler, der seine Chancen besser nutzte und die Möglichkeiten seines Gegners besser vereitelte. Denn Tabilo hatte vor allem im ersten Satz immer wieder an einem Break geschnuppert. Es letztlich aber nicht geholt. Im zweiten Satz führte der Lokalmatador schnell mit 3:0. Tabilo schien sich bereits mit der Niederlage abgefunden zu haben, kam mit einem Break zum 3:4 aber wieder zurück ins Match. Gleich im darauffolgenden Spiel erarbeitete sich Otte ein 15:40, konnte dieses aber nicht nutzen.

Otte mit neuem Karriere-Hoch

Ein Tiebreak musste die Entscheidung bringen. Und da zeigte sich Otte als der klar bessere Spieler, gewann die Kurzentscheidung mit 7:1. Mit seinem Erfolg wird Oscar Otte auch sein Karriere-Hoch in der ATP-Weltrangliste verbessern: Durch den Einzug ins Halbfinale von München klettert Otte auf Position 50. Sollte es das Turnier tatsächlich gewinnen, könnte es sogar bis auf Rang 40 hochgehen.

In den beiden ersten Partien des Tages hatten sich Miomir Kecmanovic und Botic van de Zandschulp ihre Plätze in der Vorschlussrunde gesichert, jeweils mit Zwei-Satz-Siegen. Kecmanovic besiegte Titelverteidiger Nikoloz Basilashvili mit 7:6 (5) und 6:2, van de Zandschlup gewann gegen Casper Ruud mit 7:5 und 6:1.

