ATP München: Sieben Deutsche starten im Einzel-Hauptfeld

Sieben deutsche Tennisprofis werden versuchen, den Titel beim ATP-Tour-250-Turnier in München 2023 zu erringen. Die größten Chancen hat wohl Alexander Zverev.

von PM

zuletzt bearbeitet: 16.04.2023, 19:56 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

© Getty Images Marko Topo hat die Qualifikation für das Hauptfeld in München geschafft

Alexander Zverev wird erst am Mittwoch ins Geschehen eingreifen, der Turniersieger von 2017 und 2018 hat in der ersten Runde ein Freilos. Zverev hat aber am Wochenende bereits fleißig auf der Anlage des MTTC Iphitos trainiert, sehr zur Freude der zahlreichen Zuschauer, die bereits am Qualifikationswochenende gekommen waren. „Ich fühle sich sehr wohl hier in München“, sagte er gutgelaunt bei einer Presserunde im Golden Racket Club by Käfer. Allerdings sei das Wetter nicht nach seinem Geschmack, so Zverev weiter. „Es ist ziemlich kalt und das ist nicht so gut für mich. Ich hoffe, das Wetter wird besser, denn meine beiden Turniersiege habe ich auch bei warmen Temperaturen geholt“. Wie gut, dass der Wetterbericht täglich besser wird.

Neben Zverev sind Oscar Otte und Jan-Lennard Struff bei den BMW Open by American Express am Start, außerdem Daniel Altmaier, Max Rehberg, Yannick Hanfmann und Marko Topo. Der Lokalmatador vom MTTC Iphitos hat sich über die Qualifikation ins Hauptfeld gespielt, sehr zur Freude der vielen Zuschauer auf dem rappelvollen Center Court. Topo lieferte sich mit dem Tschechen Vit Kopriva ein packendes Duell über drei Sätze (6:4; 4:6; 6:3). Nach knapp drei Stunden wurde der 19-Jährige mit „Standing Ovations“ von den Zuschauern gefeiert. In der Qualifikation ausgeschieden ist Louis Wessels aus Bielefeld. Er verlor in zwei Sätzen gegen Aslan Karatsev.

Dominic Thiem bereits seit Freitag in München

Am späten Nachmittag schaute noch der US Open Sieger von 2020, Dominic Thiem, im Golden Racket Club by Käfer vorbei. Er ist bereits seit Freitag in München, um sich bestmöglich auf die BMW Open by American Express vorzubereiten: „Das Turnier ist sensationell und das Publikum ist der Wahnsinn. Sieben Grad waren das am Wochenende und der Center Court war voll.“ Für Dominic Thiem ist es die dritte Teilnahme in München, 2016 war er bis ins Finale gekommen: „Ich habe trotz verlorenem Endspiel nur gute Erinnerungen an das Turnier, ich bin viel zu lange nicht hier gewesen“, sagte der Wiener. In der ersten Runde spielt er gegen Constant Lestienne aus Frankreich.

Eröffnen wird die BMW Open by American Express, aus deutscher Sicht, Yannick Hanfmann. Er hat sich sehr über die Wildcard von Turnierdirektor Patrik Kühnen gefreut und spielt gegen einen Südamerikaner, gegen Thiago Monteiro aus Brasilien: „München ist eines meiner Lieblingsturniere und ich werde versuchen mir das schöne Wetter zu erarbeiten“, sagte er und spielte dabei auf den Wetterbericht an, der für das Finalwochenende Sonnenschein verspricht. Und da wäre Yannick Hanfmann gerne noch im Turnier.

Hier das Einzel-Tableau in München