ATP München: Souveräner Rune trotzt der Kälte

Titelverteidiger Holger Rune ist ohne Probleme in das Viertelfinale des ATP-Tour-250-Turniers in München eingezogen. Der Däne besiegte Yannick Hanfmann mit 6:3 und 6:4.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 20.04.2023, 13:13 Uhr

© Getty Images Gandenlos im T-Shirt: Holger Rune

Es muss das jugendliche Feuer sein, das in Holger Rune brennt. Denn nur so lässt sich erklären, warum der junge Däne ohne langes Unterhemd sein Achtelfinal-Match beim ATP-Tour-250-Turnier in München gegen Yannick Hanfmann bestritten hat. Der Deutsche hatte dagegen vorgesorgt, hatte dem Titelverteidiger aber zu wenig entgegenzusetzen. Rune gewann mit 6:3 und 6:4 und spielt am Freitag entweder gegen Cristian Garin oder Lorenzo Sonego.

Rune war nach seinem Finaleinzug in Monte-Carlo erst am Montagabend nach München gekommen. Und konnte aufgrund der schwierigen Witterungsverhältnisse in München während de letzten beiden Tage kaum trainieren. Umso erstaunlicher, wie konsequent und spielfreudig der Teenager gegen Hanfmann agierte.

Für die Deutschen war der Donnerstag bislang ohnehin kein guter Tag: Zunächste verlor Daniel Altmaier die am Mittwoch abgebrochene Partie gegen Aslan Karatsev ind drei Sätzen. Und beinahe zeitgleich mit Hanfmann musste auch Oscar Otte seinen Abschied nehmen. Der Davis-Cup-Spieler verlor gegen Flavio Cobolli mit 0:6, 6:3 und 3:6.

