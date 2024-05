Diego Schwartzman kündigt Karriereende an

Diego Schwartzman wird seine Karriere im kommenden Jahr beenden.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 06.05.2024, 10:57 Uhr

© Getty Images Diego Schwartzman wird im Jahr 2025 seine Karriere beenden

Diego Schwartzman wird seine aktive Karriere im Jahr 2025 beenden. Das kündigte der 31-jährige Argentinier am Sonntag auf Social Media an. Demnach wird Schwartzman - wohl Anfang des kommenden Jahres - in seiner Heimat von der Tennisbühne abtreten. Prädestiniert für seinen Abschied wäre das am 10. Februar 2025 beginnende 250er-Event in Buenos Aires.

Er wünsche sich "den schönsten Abschluss, den man sich vorstellen kann", so Schwartzman. In der jüngeren Vergangenheit hatte der French-Open-Halbfinalist von 2020 nicht allzu viel Grund zur Freude, fiel er aufgrund zahlreicher Niederlagen in der Weltrangliste doch auf Platz 142 zurück.

Schwartzman 2024 noch ohne Hauptfeld-Sieg

"Heute fällt es mir manchmal schwer, dieses Lächeln zu finden", schrieb Schwartzman. "Mein kompetitiver Geist hindert mich daran, so wie früher zu genießen, zu spielen und zu reisen." 2024 konnte der 1,70 Meter kleine Argentinier mit großem Kampfgeist noch keinen Hauptfeld-Sieg einfahren.

Im Laufe seiner Karriere gewann Schwartzman auf Tour-Ebene 250 Matches sowie vier Titel. Im Jahr 2020 nahm der 31-Jährige an den ATP Finals in London teil. Als beste Weltranglistenposition hat Schwartzman Rang acht zu Buche stehen.